Οι Vampire Weekend πλησιάζουν στην ολοκλήρωση του νέου άλμπουμ τους

Το τελευταίο άλμπουμ των Vampire Weekend κυκλοφόρησε το 2019.

Οι Vampire Weekend είναι «κοντά» στην ολοκλήρωση ενός άλμπουμ εμπνευσμένου από την ινδική κλασική μουσική raga.

Ο ντράμερ Chris Tomson αποκάλυψε ότι ο frontman Ezra Koenig έκανε μαθήματα τραγουδιού raga και εξήγησε ότι αυτή ήταν η έμπνευση για τα 10 τραγούδια του επόμενου άλμπουμ τους μετά το «Father Of The Bride» του 2019, για το οποίο υπερηφανεύεται ότι είναι το «καλύτερο που έχουν κάνει μέχρι τώρα».

Σε ένα ενημερωτικό δελτίο, ο Chris Tomson έγραψε: «Ο Ezra έκανε μαθήματα raga τραγουδιού με τον Terry Riley στην αγροτική Ιαπωνία και έγραψε αυτά που θεωρεί ότι είναι 7 από τα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών».

«Προσωπικά βρήκα τεράστια γαλήνη και ευχαρίστηση δημιουργώντας με τα παιδιά όπως κάναμε στις ημέρες που ήμασταν στο Ruggles. Η ατμόσφαιρα ήταν δυνατή»», συνέχισε.

«Αισθάνομαι ότι μπορεί να είναι το καλύτερό μας μέχρι τώρα. Δέκα τραγούδια, δεν προσπερνάς κανέναν», υποστήριξε.

Η raga είναι το σημαντικότερο στοιχείο στη δομή της ινδικής μουσικής. Με τη λέξη αυτή εννοείται το σύστημα που περιλαμβάνει όλα τα μελωδικά στοιχεία μίας σύνθεσης.

Είναι δύσκολο να οριστεί τι είναι raga, γιατί αφενός περιγράφει εκτός από μία σειρά φθόγγων και διάφορα εξωμουσικά στοιχεία (π.χ. ψυχολογική διάθεση, ώρα της ημέρας κ.ά.) και αφετέρου δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική παράδοση.

Οι αρχαίοι Ινδοί πίστευαν ότι κάθε raga ζωντανεύει μία συγκεκριμένη εικόνα ή χρώμα και επικαλείται μία συγκεκριμένη θεότητα.

Οι Vampire Weekend θα χαρίσουν επίσης στο κοινό μία σειρά από live albums που θα κυκλοφορήσουν μόνο σε βινύλιο, ξεκινώντας με το «Frog On The Bass Drum Vol. 01 Live In Indianapolis».

Το 2021, ο Ezra Koenig αποκάλυψε ότι το indie συγκρότημα είχε ηχογραφήσει νέα μουσική στην Αγγλία και το Λος Άντζελες για έναν νέο δίσκο.

Μιλώντας στον Mark Hoppus των blink-182 στην εκπομπή του στο Apple Music Hits, ο Ezra Koening αναφέρθηκε στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της κυκλοφορίας του τελευταίου δίσκου των Vampire Weekend και του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στη μουσική τους.

«Είναι τρελό που έχουν περάσει τρία χρόνια. Περίπου ενάμιση χρόνος από αυτόν δεν μετράει λόγω του COVID. Αλλά, ναι. Δουλεύουμε πάνω στη μουσική και κάναμε ηχογραφήσεις στην Αγγλία για ένα διάστημα, τώρα έχουμε επιστρέψει στο Λος Άντζελες, δουλεύουμε με όλους», είπε.

«Νομίζω ότι είμαστε… Πάντα διστάζω να… Μερικές φορές υπερβάλλω για το πόσο κοντά είμαστε στον δίσκο, γιατί ποιος ξέρει πραγματικά; Αλλά έχουμε σχεδόν τραγούδια που αντιστοιχούν σε ένα άλμπουμ», συνέχισε.

Ο Ezra Koenig, ο οποίος συμμετείχε πέρυσι στο τραγούδι «Moscow Rules» του Liam Gallagher, παραδέχτηκε τότε ότι ενώ οι Vampire Weekend είχαν αρκετό νέο υλικό στα σκαριά, δεν μπορούσε να ανακοινώσει την ημερομηνία κυκλοφορίας στην οποία στόχευαν.

«Όπως ξέρετε καλά, μπορείς να πειράζεις ένα τραγούδι για πάντα – να αλλάζεις την ενορχήστρωση, να αλλάζεις τους στίχους, οτιδήποτε», εξήγησε.

«Αλλά με αυτή την έννοια είμαστε κοντά. Δεν έχω ιδέα πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να τελειώσουμε, αλλά νιώθουμε πολύ καλά για το νέο υλικό. Οπότε ναι, θα ακολουθήσει πολύς χρόνος στο στούντιο μετά τις γιορτές», πρόσθεσε.

Το «Father Of The Bride» του 2019 ήταν το πρώτο άλμπουμ των Vampire Weeknd χωρίς τον πολυοργανίστα και ιδρυτικό μέλος τους Rostam Batmanglij, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 2016.