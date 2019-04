Τα τραγούδια έρχονται πριν από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Father of the Bride», το πρώτο από το 2013

Οι Vampire Weekend κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, τα «This Life» και «Unbearably White», τα τελευταία πριν τη κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Father of the Bride», που θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαΐου από την Columbia Records.

Το «This Life» επικεντρώνεται σε μια ηλιακή μελωδία, με το riff σήμα κατατεθέν του frontman Ezra Koening που ντουετάρει με τον Jake Longstreth (αδερφό του Dave Longstreth των Dirty Projectors, συνεργάτη του Koening στην εκπομπή Beats 1 Time Crisis) και μοιράζεται το μικρόφωνο με τη Danielle Haim. Το «Unbearably White», από την άλλη, είναι πάντα κτισμένο σε riffs, αλλά η μελωδία είναι πιο σκοτεινή από το άλλο τραγούδι. Το τραγούδι δημιουργήθηκε από τον Kening με τον BloodPop και τον Ariel Rechtshaid.

Ακούστε τα:

«This Life»

«Unbearably White»

Τα «This Life» και «Unbearably White» είναι τα δύο τελευταία τραγούδια που κυκλοφόρησαν οι Vampire Weekend μετά τα «Big Blue», «2021», «Sunflower» (με τον Steve Lacey) και το «Harmony Hall». Το «Father of the Bride» θα σφραγίσει την επιστροφή του συγκροτήματος έξι χρόνια μετά το «Modern Vampires of the City» του 2013. Στις 6 Ιουνίου θα ξεκινήσει η περιοδεία του γκρουπ με την πρώτη συναυλία στο Τορόντο.