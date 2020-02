«Βάλε Μας Φωτιά»: Ο Νέαρχος ξυπνά τα πιο ρομαντικά συναισθήματα

Το «Βάλε Μας Φωτιά» αποτελεί μία ερωτική κατάθεση ψυχής.

Ο Νέαρχος παρουσιάζει το νέο του single «Βάλε Μας Φωτιά» και μας ξυπνά τα πιο ρομαντικά συναισθήματα.

Μετά το επιτυχημένο δισκογραφικό του ντεμπούτο με το τραγούδι «Θα Τ’ Αντέξω», ο νεαρός καλλιτέχνης ξεδιπλώνει ξανά το ερμηνευτικό του ταλέντο, με μία αισθαντική μπαλάντα.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράφει τη μουσική, καθώς και τους στίχους μαζί με τον Γιάννη Πολίτη.

Δυναμικό και ταυτόχρονα αισθαντικό, uptempo, ροκ και παράλληλα τρυφερό, το «Βάλε Μας Φωτιά» αποτελεί μία ερωτική κατάθεση ψυχής που θα αγαπηθεί από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Το «Βάλε Μας Φωτιά» συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό music video, όπου το κρύο από το χιονισμένο τοπίο έρχεται σε αντίθεση με τη φλόγα των συναισθημάτων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα Μυρσίνη Αριστείδου, που επέλεξε για διευθύντρια φωτογραφίας τη Zamarin Wahdat, συμφοιτήτριά της στο Tisch School of the Arts της Νέας Υόρκης.

Η Zamarin Wahdat βραβεύτηκε στα φετινά Βραβεία Όσκαρ στην κατηγορία «Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκος» καθώς ήταν στη βοηθητική ομάδα φωτογραφίας στη μικρού μήκους ταινία «Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)».

Στο πλευρό του Νέαρχου συμπρωταγωνιστεί η ηθοποιός Αουλόνα Λούπα, γνωστή από την τηλεοπτική σειρά «Οι Συμμαθητές» και επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις.

Ο Νέαρχος συστήθηκε μέσα από το «The Voice of Greece» του 2018, όπου έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Αυτή την περίοδο συνεχίζει τις live εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το «Βάλε Μας Φωτιά» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα από την Panik Records.