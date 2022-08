Ο V των BTS ζητά συγγνώμη που δεν συμμετείχε «αρκετά» στη συναυλία «Permission To Dance On Stage» λόγω τραυματισμού

Ο σταρ της K-pop εμφανίστηκε στη διαδικτυακή συναυλία «καθιστός και χωρίς χορογραφία».

Ο V των BTS ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους θαυμαστές που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί «αρκετά» στις απαιτήσεις της πρόσφατης διαδικτυακής συναυλίας «Permission To Dance On Stage» του συγκροτήματος λόγω ενός τραυματισμού στη γάμπα.

Ο τραγουδιστής χρησιμοποιήσει την παγκόσμια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης με τους θαυμαστές Weverse το βράδυ της Κυριακής 24 Οκτωβρίου για να αναφερθεί στην αδυναμία του να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της συναυλίας «Permission To Dance On Stage» των BTS, η οποία πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ.

«Θα επιστρέψω ακόμα πιο cool», έγραψε στην ανάρτησή του, απευθυνόμενος στους θαυμαστές που παρακολούθησαν τη συναυλία. «Αγοράσατε τόσο ακριβά εισιτήρια, οπότε λυπάμαι πραγματικά που δεν μπόρεσα να σας παρουσιάσω μία αρκετά καλή εμφάνιση», πρόσθεσε.

Ο 25χρονος τραγουδιστής τραυματίστηκε στη γάμπα κατά τη διάρκεια μιας πρόβας στις 23 Οκτωβρίου, το βράδυ πριν από τη συναυλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας HYBE, ο σταρ της K-pop θα «λάμβανε μέρος στην παράσταση καθιστός και χωρίς χορογραφία», μετά από τη «γνώμη του ιατρικού προσωπικού».

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε ύψιστη προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των καλλιτεχνών μας και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη των BTS θα μπορούν να συναντήσουν τους θαυμαστές τους με πλήρη υγεία», διαβεβαίωσε η δισκογραφική εταιρεία στη δήλωσή της.

Την online μετάδοση της συναυλίας «Permission To Dance On Stage» των BTS θα ακολουθήσουν οι εμφανίσεις στο «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες στις 27-28 Νοεμβρίου και 1-2 Δεκεμβρίου, οι οποίες θα είναι οι πρώτες συναυλίες του συγκροτήματος μπροστά σε κοινό μετά από δύο χρόνια από και την περιοδεία «Love Yourself World Tour» του 2019.

Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι οι BTS χωρίζουν τους δρόμους τους με την Columbia Records και τερματίζουν την τριετή συνεργασία τους με τη Sony Music για χάρη μίας νέας συμφωνίας διανομής με την Universal Music Group.