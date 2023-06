Ο V των BTS τραγουδά με jazz διάθεση Bing Crosby και Ella Fitzgerald

Ο V των BTS δοκιμάζει την ευελιξία του.

Ο V των BTS, ο οποίος φημίζεται για τη ζεστή φωνή του, έδειξε για άλλη μία φορά την ευελιξία του με ένα νέο live video.

Στα μαγευτικά πλάνα, ο V δοκιμάζει την πρόκληση να ερμηνεύσει με jazz διάθεση αγαπημένα κλασικά τραγούδια που είχαν αρχικά ηχογραφηθεί από τους θρυλικούς καλλιτέχνες Bing Crosby και Ella Fitzgerald.

Το βίντεο, με τίτλο «Le Jazz de V», αποτελεί μέρος των ετήσιων εορτασμών BTS Festa, που πραγματοποιούνται για να τιμηθεί η επέτειος από το ντεμπούτο του συγκροτήματος. Αυτή η χρονιά σημειώνεται ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς οι BTS γιορτάζουν τη συμπλήρωση μίας δεκαετίας από την πρώτη εμφάνισή τους στις 13 Ιουνίου 2013.

Ο V των BTS έχει στο πλευρό του μία εξαιρετική ομάδα μουσικών, όπως ο κιθαρίστας John Sun, ο keyboardist DOCSKIM, ο ντράμερ Kim Donghyeon και ο μπασίστας Kim Daeho.

Το βίντεο ξεκινά με μία νοσταλγική διασκευή της διαχρονικής χριστουγεννιάτικης επιτυχίας «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» του Bing Crosby, που εμπλουτίζεται με τη μοναδική χροιά των φωνητικών του V.

Στο δεύτερο μισό του βίντεο, ο V περνάει άψογα στο κλασικό «Cheek To Cheek» της Ella Fitzgerald, το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά ως ντουέτο με τον εμβληματικό Louis Armstrong το 1956.

Για να προσθέσει μία φρέσκια πινελιά, ο V καλεί την ταλαντούχα τραγουδίστρια Minna Seo να τον συνοδεύσει, δημιουργώντας ένα υπέροχο ντουέτο που μαγεύει τους ακροατές με τη χημεία τους.

Στο πλαίσιο των εορτασμών του 2023 Festa, οι BTS κυκλοφόρησαν επίσης ένα τρυφερό single με τίτλο «Take Two», το οποίο είναι αφιερωμένο στους αφοσιωμένους θαυμαστές τους, γνωστούς ως ARMY.

Το τραγούδι εκφράζει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση των BTS μέσα από ειλικρινείς στίχους για την ακλόνητη σύνδεση του συγκροτήματος με τους θαυμαστές του.

Οι BTS ενθουσίασαν ακόμα περισσότερο το κοινό τους με ένα live performance video του «Take Two», με τη συμμετοχή και των επτά μελών του boy band.

Καθώς το βίντεο πλησιάζει προς το τέλος του, οι BTS σηκώνονται από τις καρέκλες τους και γίνονται ένα. Η απόλυτη συντροφικότητα και ο μεταδοτικός ενθουσιασμός τους αποδεικνύει για άλλη μία φορά γιατί οι BTS είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που κατακτά τις καρδιές όλου του κόσμου.

Μέσα από τις αξιοσημείωτες τζαζ διασκευές του V, τη ροκ εκδοχή του «Arson» από τον J-Hope, τη live εκτέλεση του «Dear Army» από τον Jimin και τις τρυφερές ομαδικές κυκλοφορίες τους, οι BTS αναδεικνύουν κατά τη διάρκεια του 2023 Festa το ποικιλόμορφο ταλέντο των μελών τους και δίνουν την υπόσχεση ότι «τα καλύτερα θα έρθουν» στο δεύτερο κεφάλαιό τους.