Ο V των BTS, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Kim Tae-hyung, αποκάλυψε ότι πάσχει από χολινεργική κνίδωση, μία πάθηση που του προκαλεί την εμφάνιση εξανθημάτων.

Την Κυριακή (14/07), το μέλος του δημοφιλούς boy band σχολίασε τη δημοσίευση ενός χρήστη στην εφαρμογή Weverse, που έχει αναπτυχθεί από τη δισκογραφική εταιρεία Big Hit Entertainment στην οποία ανήκουν οι BTS, εξηγώντας ότι έχει εμφανίσει τα συμπτώματα της πάθησής του.

«Έχω χολινεργική κνίδωση. Μου προκαλεί φαγούρα, πολύ φαγούρα», έγραψε ο V.

— BTS WEVERSE UPDATE (@btsweverse_up) July 13, 2019