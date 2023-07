Ο V των BTS είναι ο νέος πρεσβευτής της Cartier

Ο V των BTS είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας για τη σειρά Panthère de Cartier του γαλλικού οίκου κοσμημάτων Cartier.

Σε δήλωσή του, ο ανώτερος αντιπρόεδρος και διευθυντής μάρκετινγκ της Cartier International, Arnaud Carrez, εξήρε τις ικανότητες και το στυλ του αστέρα της K-pop.

«Ο V είναι χορευτής, μουσικός και λάτρης της τέχνης με σταθερή προσωπικότητα και αισθητήριο επιλογών, με γνώμονα τη δική του δημιουργικότητα και μόνο το δικό του στυλ και την κομψότητά του», δήλωσε.

Το WWD μετέφερε πρώτο την είδηση ότι ο V (κατά κόσμον Kim Taehyung) θα είναι ο νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της Cartier.

Ο τραγουδιστής κάνει το ντεμπούτο του ως το πρόσωπο της σειράς Panthère με μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται φορώντας ένα κόκκινο σακάκι και ορισμένα από τα κομμάτια της σειράς, όπως το χαρακτηριστικό κολιέ Panthère de Cartier από λευκόχρυσο, διαμάντια, όνυχα και σμαράγδια.

«Όταν χρειάστηκε να ενσαρκώσουμε τον μαγνητισμό και την αύρα του πάνθηρα, επιλέξαμε φυσικά τον V. Έχει την εμφάνιση και τη δύναμη του χαρακτήρα», σημείωσε ο Arnaud Carrez.

«Μία προσωπικότητα της οποίας οι επιλογές κατευθύνονται από τη δημιουργικότητά του ως χορευτής, μουσικός και λάτρης της τέχνης, με αυτό το στυλ και την κομψότητα που τον χαρακτηρίζει μοναδικά», συνέχισε.

Σε ανακοίνωσή της, η Cartier συμπλήρωσε ότι ο V των BTS έχει το ίδιο δημιουργικό πνεύμα και το ίδιο μαγευτικό βλέμμα με τον πάνθηρα.

«Αυτά τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του καθιστούν αυτόν τον καλλιτέχνη, έναν από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς του, τον ιδανικό πρεσβευτή της Cartier για να φορέσει τα κοσμήματα Panthère de Cartier», ανέφερε η εταιρεία.

Εκτός από τον V των BTS, η Jisoo των BLACKPINK έγινε πρέσβειρα της Cartier τον Μάιο του 2022.

Εν μέσω του διαλείμματος των BTS για να μπορέσουν τα μέλη τους να επικεντρωθούν στις προσωπικές καριέρες του, καθώς και να εκπληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους στη Νότια Κορέα, ο V έγινε επίσης παγκόσμιος πρεσβευτής του brand μόδας Celine.

Νωρίτερα φέτος, ο Jimin των BTS ξεκίνησε τη συνεργασία του με έναν άλλο οίκο κοσμημάτων και έγινε πρεσβευτής της Tiffany & Co.

