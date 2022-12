Ο V των BTS τραγουδά το «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas»

Ο V των BTS αποτυπώνει τη ζεστασιά των Χριστουγέννων μέσα από τη μοναδική χροιά της φωνής του.

Ο V των BTS μοιράζεται μία πανέμορφη διασκευή του κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas».

Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά το 1951 από τη Meredith Wilson και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την ίδια χρονιά σε μία ηχογράφηση από τους Perry Como και τις The Fontane Sisters με τη συνοδεία των Mitchell Ayers & His Orchestra.

Με την πάροδο των ετών, το «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως ο Bing Crosby, ο Michael Bublé, η Meghan Trainor και πολλούς άλλους.

Ο V προανήγγειλε την κυκλοφορία της δική του εκδοχής νωρίτερα σήμερα (23 Δεκεμβρίου) μέσω των ιστοριών του λογαριασμού του στο Instagram, όπου ανάρτησε μία εικόνα με έναν τραγουδιστή, έναν κοντραμπασίστα και έναν τσελίστα κάτω από ένα πανό με τον τίτλο του τραγουδιού γραμμένο πάνω του.

Ο τραγουδιστής των BTS ακολουθεί πιστά την πρωτότυπη εκδοχή του κλασικού τραγουδιού του στη δική του εκδοχή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο V προσφέρει ένα νέο τραγούδι ως χριστουγεννιάτικο δώρο για τους θαυμαστές του. Πέρυσι, το είδωλο της K-pop το σόλο τραγούδι του «Christmas Tree», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του K-drama «Our Beloved Summer», με πρωταγωνιστές τον Choi Woo-shik του «Parasite» και η Kim Da-mi του «Itaewon Class».

Τον Μάρτιο του 2022, ο V δήλωσε στους θαυμαστές του ότι επρόκειτο να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο σόλο mixtape του «εντός του έτους».

Προηγουμένως, είχε δηλώσει στο Rolling Stone ότι «προσπαθούσε» να κυκλοφορήσει το mixtape στα τέλη του 2021, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία νεότερη πληροφορία σχετικά με την τύχη της κυκλοφορίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο V των BTS παρουσίασε ένα concept film για το νέο λεύκωμά του με τίτλο «Me Myself and V, ‘Veautiful Days», το οποίο απεικονίζει μία ημέρα στη ζωή ενός Βρετανού τζέντλεμαν του 19ου αιώνα υπό το δικό του μοναδικό πρίσμα και είναι διαθέσιμο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Weverse.