Ο V των BTS ανάρρωσε από τον κορονοϊό

Ο V είναι πλέον σε θέση να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Η Big Hit Music ανακοίνωσε ότι ο V των BTS ανάρρωσε από τον COVID-19 και ότι έχει βγει από την καραντίνα.

Νωρίτερα σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, η εταιρεία ψυχαγωγίας της Νότιας Κορέας μοιράστηκε μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της κοινότητας θαυμαστών Weverse σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 26χρονου τραγουδιστή.

Ο V είχε διαγνωστεί με COVID-19 την περασμένη εβδομάδα, ενώ παρουσίασε ήπια αναπνευστικά συμπτώματα.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το μέλος των BTS, V, έχει αναρρώσει πλήρως από τον COVID-19 και η καραντίνα του ολοκληρώθηκε από σήμερα, 22 Φεβρουαρίου», έγραψε η Big Hit.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο τραγουδιστής είναι πλέον σε θέση να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητές του.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους θαυμαστές που έδειξαν ανησυχία για την υγεία του καλλιτέχνη, καθώς και σε εκείνους στον ιατρικό τομέα που κάνουν ό, τι μπορούν για να καταπολεμήσουν το COVID-19», συνέχισε.

«Θα συνεχίσουμε να θέτουμε την υγεία των καλλιτεχνών ως ύψιστη προτεραιότητά μας και να ακολουθούμε επαγρυπνώντας τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών», τόνισε.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν ο RM, ο Jin και ο Suga των BTS, ενώ ο Jimin προσβλήθηκαν τον ιό στα τέλη Ιανουαρίου. Και τα τέσσερα είδωλα της K-pop ανάρρωσαν πλήρως μέσα σε μια εβδομάδα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι BTS ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν το νοτιοκορεατικό σκέλος της περιοδείας τους «Permission To Dance On Stage» τον επόμενο μήνα.

Οι αστέρες της K-pop θα δώσουν τρεις συναυλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ στις 10, 12 και 13 Μαρτίου μπροστά σε ζωντανό κοινό. Η πρώτη και η τρίτη συναυλία θα μεταδοθούν ζωντανά στο διαδίκτυο, ενώ δεύτερη συναυλία της θα προβληθεί σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο.

Αυτές θα είναι οι πρώτες συναυλίες των BTS με την παρουσία κοινού στη Νότια Κορέα μετά από δυόμισι χρόνια και το «Love Yourself: Speak Yourself (The Final)», την παγκόσμια περιοδεία τους που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019.