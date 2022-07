Ο Usher ενημερώνει για την ανάρρωση του Justin Bieber από την παράλυση του προσώπου του

«Τα πάει περίφημα», δήλωσε ο Usher για την πορεία της υγείας του Justin Bieber.

Ο Usher εκφράζει την αγάπη του για τον φίλο του Justin Bieber.

Σε μία νέα συνέντευξη στο Extra για τις εμφανίσεις του «My Way: The Las Vegas Residency», που ξεκίνησαν στο Λας Βέγκας στις 15 Ιουλίου, ο Usher μίλησε για την πορεία της υγείας του Justin Bieber μετά την παράλυση του προσώπου του λόγω του συνδρόμου Ramsay Hunt και τις πρόσφατες διακοπές τους στο Αϊντάχο μαζί με τη σύζυγο του 28χρονου τραγουδιστή, Hailey Bieber.

«Ως καλλιτέχνης, νομίζω ότι όλοι θα ζήσουμε κάποια πράγματα που οι άνθρωποι μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν απαραίτητα», δήλωσε ο Usher, σημειώνοντας ότι η ζωή ενός επαγγελματία καλλιτέχνη «συνοδεύεται από μεγάλη πίεση».

«Νομίζω ότι (ο Justin) έχει προφανώς πάρει τον κόσμο μαζί του στο ταξίδι», συνέχισε ο Usher, ο οποίος το 2008 είχε υπογράψει τον έφηβο τότε Justin Bieber στην Raymond Braun Media Group, μία εταιρεία στην οποία είναι συνιδιοκτήτης με τον Scooter Braun.

Από τότε ο Usher και ο Justin Bieber έχουν συνεργαστεί σε τραγούδια όπως το «First Dance» το 2009, το «Somebody to Love (Remix)» το 2010, το «The Christmas Song (Chestnuts Roasting On an Open Fire)» το 2011 και σε ένα remix του «Peaches» το 2021.

«Είμαι χαρούμενος που ήμουν στην αρχή και είμαι ακόμα μέρος της διαδρομής μέχρι σήμερα, ως φίλος», πρόσθεσε ο Usher.

Τον περασμένο μήνα, ο Justin Bieber ανακοίνωσε ότι το πρόσωπό του παρέλυσε από το σύνδρομο Ramsay Hunt και λίγες ημέρες αργότερα αναγκάστηκε να αναβάλει το αμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του «Justice World Tour»

Ο Justin Bieber και η σύζυγός του Hailey Baldwin Bieber, πέρασαν στη συνέχεια χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους, συμπεριλαμβανομένου του Usher και έκαναν διακοπές σε μία λίμνη στο Αϊντάχο νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Τα πάει περίφημα», δήλωσε ο Usher στο Extra για τον Justin Bieber.

«Τον είδα στις διακοπές, καταφέραμε να κάνουμε παρέα μεταξύ μας και νομίζω ότι ό,τι κι αν περνάει αυτή τη στιγμή, είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βλέπεις ότι έχει την υποστήριξη των θαυμαστών του και της οικογένειάς του», συνέχισε.

Ενώ βρίσκονταν στο Αϊντάχο, ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον Justin και την Hailey χαμογελαστούς σε ένα σκάφος ενώ παρακολουθούσαν την οικογένεια και τους φίλους τους που κολυμπούσαν στο νερό.

Τον περασμένο μήνα, μετά την εμφάνιση του προβλήματος υγείας του τραγουδιστή, το ζευγάρι έκανε επίσης ένα ταξίδι δύο εβδομάδων στις Μπαχάμες.