Οι U.S. Girls σκανδαλίζουν με το δικό τους στιλ στο «Pearly Gates», κινούμενες στο πεδίο της πειραματικής pop.

Το ανεξάρτητο hit της χρονιάς είναι εδώ!

Οι U.S. Girls μας συστήνουν το «Pearly Gates» από το πολυαναμενόμενο νέο τους άλμπουμ «In a Poem Unlimited» για την πάντα ενημερωμένη εταιρεία 4AD (Beggars Group). Ένα φανταστικό κομμάτι με φωνητικά και ρυθμό που κερδίζουν το ενδιαφέρον από το ξεκίνημα.

Το τραγούδι αφορά μία γυναίκα που προσπαθεί να αποπλανήσει τον Άγιο Πέτρο για να εισέλθει στον Παράδεισο.

Συμμετέχει ο ανερχόμενος Καναδός James Baley.

Η frontwoman Meg Remy προσθέτει: «Μερικά χρόνια πίσω μου είχαν πει μια ιστορία για έναν άντρα που προσπαθεί να πείσει μια γυναίκα να κάνουν έρωτα χωρίς προστασία, λέγοντας: “Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά”. Σκέφτηκα ότι ήταν ένα ξεκαρδιστικά ηλίθιο να πράγμα να πεις και ήξερα ότι μία ημέρα θα γράψω ένα τραγούδι σχετικά με αυτό το θέμα.»

Το video clip που συνοδεύει το «Pearly Gates» έχει σκηνοθετήσει η Chrissy Jones και εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στις θρησκευτικές αλληγορίες που διαπερνούν το τραγούδι, μέσα από το παιχνίδι των στίχων. Είναι ένα spooky είδος γοτθικού θεάτρου με μία βιβλική κλίση.

«Never, never be safe even if you’re in the Gates

Give it up, you’re just a man’s daughter»