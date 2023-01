Οι U2 διασκευάζουν το «With Or Without You» σχεδόν 40 χρόνια μετά

Μία από τις διασκευές που θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ «Songs Of Surrender» των U2.

Οι U2 κυκλοφόρησαν μία νέα εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού τους «With Or Without You» από το 1987 που θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους «Songs Of Surrender», στο οποίο διασκευάζουν πολλά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δισκογραφίας τους.

Η νέα εκδοχή έχει μία ζεστή αίσθηση με την εντυπωσιακή ερμηνεία του Bono και έπεται της πρόσφατης κυκλοφορίας της νέας εκδοχής του «Pride (In The Name Of Love)».

Το άλμπουμ «Songs Of Surrender» των U2 θα κυκλοφορήσει από την Universal Music στις 17 Μαρτίου.

Το «With Or Without You» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «The Joshua Tree» που άλλαξε την καριέρα των U2 και για το οποίο εκτιμάται ότι έχει πουλήσει 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Ήταν το πρώτο single του ιρλανδικού συγκροτήματος που ανέβηκε στο No. 1 στις ΗΠΑ. Επίσης, το «With Or Without You» έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία και πλατινένιο στη Δανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

Στο «Songs Of Surrender», όπου την επιμέλεια και την παραγωγή ανέλαβε ο The Edge, οι U2 επιστρέφουν σε μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια των 40 και πλέον ετών της καριέρας τους, όπως τα «With Or Without You», «One», «Beautiful Day», «Sunday Bloody Sunday» και «Invisible».

Μία μουσική ανανέωση που καταλήγει σε μια εντελώς νέα ηχογράφηση του κάθε τραγουδιού, η οποία περιλαμβάνει νέες ενορχηστρώσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, νέους στίχους.

Τα 40 τραγούδια είναι χωρισμένα στο «Songs Of Surrender» σε τέσσερις ξεχωριστούς δίσκους με τα ονόματα των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος.

Ο The Edge των U2 ανέφερε: «Είναι πραγματικά συναρπαστικό να ακούς τα τραγούδια να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να βρίσκεις τη σειρά εκτέλεσης των τεσσάρων δίσκων, να βρίσκεις τις εκπληκτικές εναλλαγές, να έχεις την ευκαιρία να είσαι DJ. Μόλις δημιουργήθηκαν τέσσερα ξεχωριστά άλμπουμ, ήταν εύκολο να δούμε ποιος αντιστοιχούσε σε κάθε δίσκο».

Το «Songs Of Surrender» θα κυκλοφορήσει τόσο ψηφιακά όσο, περιορισμένη deluxe έκδοση σε διπλό CD με σκληρό εξώφυλλο και περιορισμένη έκδοση τετραπλού LP βινυλίου.