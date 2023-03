Οι U2 κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Songs Of Surrender»

Το «Songs Of Surrender» είναι μία φανταστική προσθήκη στην ήδη εντυπωσιακή δισκογραφία των U2.

Οι U2 διασκευάζουν 40 τραγούδια από την εμβληματική δισκογραφία τους στο νέο άλμπουμ τους «Songs Of Surrender», που κυκλοφορεί από την Island Records / Universal Music.

Στο «Songs Of Surrender», όπου την επιμέλεια και την παραγωγή ανέλαβε ο The Edge, οι U2 επιστρέφουν σε μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια των 40 και πλέον ετών της καριέρας τους όπως τα «With Or Without You», «One», «Beautiful Day», «Sunday Bloody Sunday» και «Invisible».

Μία μουσική ανανέωση που καταλήγει σε μια εντελώς νέα ηχογράφηση του κάθε τραγουδιού, η οποία περιλαμβάνει νέες ενορχηστρώσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, νέους στίχους.

«Η μουσική σου επιτρέπει να ταξιδεύεις στον χρόνο και έτσι αρχίσαμε να φανταζόμαστε πώς θα ήταν αν φέρναμε αυτά τα τραγούδια μαζί μας στο σήμερα και τους δίναμε το όφελος ή όχι μίας επανεκτέλεσης του 21ου αιώνα», δηλώνει ο The Edge.

«Αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα έγινε γρήγορα μία προσωπική εμμονή, καθώς τόσα πολλά πρώιμα τραγούδια των U2 παραδόθηκαν σε μία νέα ερμηνεία. Η οικειότητα αντικατέστησε τον post-punk παρορμητισμό. Νέα πλήκτρα. Νέες συγχορδίες. Νέοι ρυθμοί και νέοι στίχοι έφτασαν. Αποδεικνύεται ότι τα σπουδαία τραγούδια είναι κατά κάποιο τρόπο άφθαρτα», περιγράφει.

Οι διασκευές σε αυτό το άλμπουμ αναδεικνύουν τη μουσική ευελιξία και δημιουργικότητα του συγκροτήματος. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο οι U2 παίρνουν μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους και τους δίνουν μία άλλη ζωή μέσα από νέες ενορχηστρώσεις και ανανεωμένους στίχους.

Ο συνολικός ήχος του άλμπουμ είναι φρέσκος και μοντέρνος, αλλά εξακολουθεί να αποτυπώνει την ουσία αυτού που κάνει τους U2 ένα από τα σπουδαιότερα rock συγκροτήματα όλων των εποχών.

«Η διαδικασία επιλογής των τραγουδιών που επρόκειτο να διασκευαστούν ξεκίνησε με μια σειρά από demo», θυμάται ο The Edge.

«Κοιτούσα πώς ένα τραγούδι θα μπορούσε να λειτουργήσει αν αφαιρούνταν όλα τα βασικά στοιχεία εκτός από τα ελάχιστα. Ο άλλος βασικός στόχος ήταν να βρω τρόπους να προσδώσω οικειότητα στα τραγούδια, καθώς τα περισσότερα από αυτά γράφτηκαν αρχικά με σκοπό τη ζωντανή εκτέλεση σε συναυλίες», εξηγεί.

«Όταν εξετάσαμε αυτές τις πρόχειρες ηχογραφήσεις με τον παραγωγό Bob Ezrin, ήταν πολύ εύκολο να δούμε αυτά που ταίριαζαν κατευθείαν και αυτά που χρειάζονταν περισσότερη δουλειά. Μπήκαμε όλοι στη λογική του “όσο λιγότερα τόσο καλύτερα”», συνεχίζει.

Τα 40 τραγούδια είναι χωρισμένα στο «Songs Of Surrender» σε τέσσερις ξεχωριστούς δίσκους με τα ονόματα των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος – The Edge, Larry, Adam, Bono.

«Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να ακούς τα τραγούδια να αλληλεπιδρούν, και να βρίσκεις τη σειρά εκτέλεσης των τεσσάρων άλμπουμ – να βρίσκεις τις αναπάντεχες εναλλαγές, να έχεις την ευκαιρία να γίνεις DJ. Μόλις είχαμε τέσσερα ξεχωριστά άλμπουμ ήταν εύκολο να δούμε ποιος θα ήταν το πρόσωπο του καθενός», προσθέτει ο The Edge.

Οι θαυμαστές των U2 θα λατρέψουν αυτό το άλμπουμ και οι νέοι ακροατές θα εκτιμήσουν την τολμηρή και καινοτόμο προσέγγισή του σε κλασικά rock τραγούδια. Το «Songs of Surrender» είναι ένα απαραίτητο άλμπουμ για όποιον αγαπάει την καλή μουσική.

Παράλληλα, οι U2 θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένη έκδοση αποκλειστικά για την Record Store Day 2023 στις 22 Απριλίου ένα 4-track EP με τα singles «Two Hearts Beat As One» / «Sunday Bloody Sunday», γιορτάζοντας την 40ή επέτειο του τρίτου άλμπουμ τους «War» (1983).

Το EP περιλαμβάνει τις πρωτότυπες εκδόσεις των «Two Hearts Beat As One» και «Sunday Bloody Sunday», που κυκλοφόρησαν και τα δύο ως singles το 1983 και δύο διασκευασμένες εκδοχές από το νέο άλμπουμ «Songs Of Surrender» σε βαρύ λευκό βινύλιο 180 γρ. με μια αποκλειστική αφίσα με την υπογραφή του Bono στην εικονογράφηση.

Το «Two Hearts Beat As One» και το «Sunday Bloody Sunday» κυκλοφόρησαν ως singles στις 21 Μαρτίου 1983, το καθένα σε διαφορετικές περιοχές παγκοσμίως.

Το «War» κυκλοφόρησε στις 28 Φεβρουαρίου 1983 και εκτόπισε το «Thriller» του Michael Jackson από την κορυφή των charts για να γίνει το πρώτο No. 1 άλμπουμ των U2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, έφτασε στο No. 12 του αμερικανικού Billboard 200 και έγινε χρυσό.

Το tracklist του «Songs Of Surrender»

Side 1 – The Edge

1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O’Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Side 2 – Larry

1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Side 3 – Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Side 4 – Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40