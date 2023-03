U2: Πρώτη φορά στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από 14 χρόνια

Το «Songs Of Surrender» έκανε ντεμπούτο στην κορυφή των charts.

Οι U2 κερδίζουν το ενδέκατο Νο.1 άλμπουμ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο με το «Songs Of Surrender», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή των charts.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη μεγάλη προβολή που είχε το άλμπουμ και το συνοδευτικό ντοκιμαντέρ «Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming With Dave Letterman», το οποίο κυκλοφόρησε στο Disney+.

Οι U2 διασκευάζουν στο «Songs Of Surrender» συνολικά 40 κλασικά τραγούδια από την εκτεταμένη δισκογραφία τους, προσθέτοντας νέες ενορχηστρώσεις, νέα φωνητικά και σε ορισμένες περιπτώσεις νέους στίχους.

Το «Songs Of Surrender» κατέγραψε διπλάσιες πωλήσεις από τον ανταγωνισμό στη βρετανική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το πρώτο Νο. 1 των U2 στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 14 χρόνια, αφού το τελευταίο τους Νο. 1 στη χώρα ήταν το «No Line On The Horizon» το 2009.

Παράλληλα, το «Songs Of Surrender» ανέβηκε και στην κορυφή και των πωλήσεων δίσκων βινυλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι U2 ισοφαρίζουν τώρα τον David Bowie στην πέμπτη θέση της λίστας των καλλιτεχνών με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο – διαθέτοντας 11 άλμπουμ ο καθένας.

Οι Beatles προηγούνται με 15 άλμπουμ, ενώ ακολουθούν ο Robbie Williams με 14 άλμπουμ, ο Elvis Presley και οι Rolling Stones με 13 άλμπουμ ο καθένας και η Madonna και ο Bruce Springsteen με 12 άλμπουμ ο καθένας.

Λόγω της επιτυχίας του άλμπουμ «Songs Of Surrender», η συλλογή των μεγαλύτερων επιτυχιών του ιρλανδικού συγκροτήματος με τίτλο «U218 Singles», που κυκλοφόρησε το 2006, ξαναμπαίνει στη θέση Νο. 38 του chart, συμπλρώνοντας συνολικά 70 εβδομάδες στο Top 100.

Αυτή είναι η υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει το «U218 Singles» από τον Σεπτέμβριο του 2009.

Οι U2 έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στα charts πωλήσεων albums του Ηνωμένου Βασιλείου, στο ταπεινό νούμερο 71, τον Αύγουστο του 1981 με το πρώτο άλμπουμ τους «Boy», περίπου δέκα μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Το «Boy» έφτασε μόνο μέχρι το Νο. 52, διανύοντας συνολικά 32 εβδομάδες στην κατάταξη.

Το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που κατέκτησε το Νο.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το «War», το οποίο έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στην κορυφή των charts τον Μάρτιο του 1983.

Το «Under A Blood Red Sky» (1983) και το «The Joshua Tree» (1987) είναι τα δύο άλμπουμ των U2 που έχουν παραμείνει τις περισσότερες εβδομάδες στο βρετανικό chart, έχοντας συμπληρώσει 201 εβδομάδες στο Top 100 το καθένα μέχρι σήμερα.

Ακολουθεί το «War» με 148 εβδομάδες συνολικής παρουσίας στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

