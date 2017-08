Η δισκογραφική δουλειά των U2 που είναι σε αναμονή τα δύο τελευταία χρόνια αρχίζει να διακρίνεται στον ορίζοντα.

Οι U2 υποτίθεται ότι θα επανέρχονταν γρήγορα μετά το τελευταίο άλμπουμ τους «Song Of Innocence», το 2014, με ένα νέο δίσκο που θα αποκαλούταν «Songs Of Experience». Οι δύο τίτλοι είναι αναφορά στη συλλογή ποιημάτων του Βρετανού William Blake, «Songs of Innocence and of Experience».

Σε μία επιστολή προς το κοινό που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της μπάντας λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ, ο Bono είχε γράψει τότε: «Αν σας αρέσει το “Songs Of Innocence”, μείνετε μαζί μας για το “Songs of Experience”. Θα πρέπει να είναι έτοιμο αρκετά σύντομα… αν και ξέρω ότι το έχω πει πριν…»

Το συγκρότημα ανακοίνωσε τα προηγούμενα Χριστούγεννα ότι τα σχέδιά τους για το 2017 περιλαμβάνουν τελικά την κυκλοφορία του «Songs Of Experience», κάτι που σίγουρα μοιάζει να γίνεται πραγματικότητα. Οι οπαδοί των U2 αναφέρουν ότι έχουν αρχίσει λαμβάνει μυστηριώδη γράμματα στη θυρίδα του ταχυδρομείου τους, τα οποία φαίνεται να προμηνύουν ένα νέο τραγούδι που ονομάζεται «Blackout».

Η επιστολή περιέχει ένα κείμενο όπου το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από τις μαύρες σιλουέτες του γιου του Bono, του Eli και της κόρης του Sian, με τα δύο παιδιά να κρατάνε τα χέρια του. Η αυθεντική εικόνα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας «The Joshua Tree Tour» και θα μπορούσε να είναι το εξώφυλλο του «Songs Of Experience».

Οι μαύρες σιλουέτες αφήνουν ακάλυπτες ορισμένες λέξεις, σχηματίζοντας το ακόλουθο κρυπτικό μήνυμα: «Blackout… Είναι φανερό… ποιος είσαι… θα εμφανιστεί… U2.com»

Στο τέλος της επιστολής, είναι γραμμένη επίσης η εξής πρόταση: «Οι U2 θα ανακοινώσουν _____ στις _____», με το υπόλοιπο περιεχόμενο να είναι εξίσου καλυμμένο.

Totally weird and random piece of mail today. Must be from the @u2 fan club. Very cool that they did this! pic.twitter.com/UCnchdwWBP — Jeff (@duranimalJeff) August 21, 2017

Υπάρχουν αναφορές ότι άτομα που έχουν παραλάβει το γράμμα βρίσκονται στο Τενεσί, στη Νεμπράσκα, στο Κάνσας Σίτυ και στο Σαρλότ, μέρη που ήταν είτε μέσα είτε πολύ κοντά στην ακτίνα θέασης της ηλιακής έκλειψης της 21ης Αυγούστου.

Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται απλά για μία σύμπτωση, αλλά η σύνδεση της Γης που σκοτεινιάζει από το φεγγάρι και των μαυρισμένων γραμμάτων της επιστολής ίσως έχει νόημα.

Παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, η «The Irish Sun» υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι οι U2 σχεδιάζουν να κυκλοφορήσουν το «Songs Of Experience» την 1η Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με την φιλανθρωπική οργάνωση (RED) για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι ένα single που ονομάζεται «You’re The Best Thing About Me» θα κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Όμως όλες αυτά είναι εικασίες και τίποτα παραπάνω, τουλάχιστον για την ώρα.