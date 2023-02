U2: Χωρίς τον Larry Mullen Jr. στο Λας Βέγκας – Αυτός είναι ο νέος ντράμερ του συγκροτήματος

Οι U2 θα συνοδεύονται στις επερχόμενες εμφανίσεις τους στο Λας Βέγκας από έναν νέο ντράμερ.

Το περασμένο φθινόπωρο, ο ντράμερ Larry Mullen Jr. των U2 αποκάλυψε ότι θα έπαιρνε άδεια το 2023, ανεξάρτητα από το τι είχε προγραμματίσει το συγκρότημα, επικαλούμενος προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω χρόνιων τραυματισμών.

Τώρα, αφού οι U2 αποκάλυψαν κατά τη διάρκεια του Super Bowl 2023 ότι αυτό το φθινόπωρο θα πραγματοποιήσουν εμφανίσεις στο Λας Βέγκας και στο MSG Sphere at The Venetian, επιβεβαιώθηκε πλέον ότι ο Larry Mullen Jr. δεν θα είναι μαζί τους, αλλά το συγκρότημα έχει εξασφαλίσει ντράμερ για τις συναυλίες.

Ο Bram van den Berg θα πλαισιώσει τους U2 στο Λας Βέγκας και μάλιστα με τις ευλογίες του Larry Mullen Jr., όπως αποκαλύφθηκε σε δήλωση που συνόδευσε την ανακοίνωση των εμφανίσεων.

«Θα χρειαστούμε όλα όσα έχουμε για να πλησιάσουμε το Sphere χωρίς τον συνεργάτη μας στη θέση του ντράμερ, αλλά ο Larry καλωσορίζει μαζί μας τον Bram van den Berg, ο οποίος είναι μια δύναμη από μόνος του», ανέφερε οι Bono, The Edge και Adam Clayton.

Ο 40χρονος Ολλανδός ντράμερ είναι περισσότερο γνωστός από τη θητεία του στο συγκρότημα Krezip.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτή την ευκαιρία να βρεθώ μαζί με τον Bono, τον Edge και τον Adam στη σκηνή του Λας Βέγκας. Είναι μεγάλη η θέση που πρέπει να καλύψω, αλλά ο Larry και το συγκρότημα με έχουν υποστηρίξει τόσο πολύ, ανυπομονώ!», ανέφερε ο Bram van den Bergσε ανάρτησή του στο Instagram.

Οι U2 θα παρουσιάσουν στον νέο υπερσύγχρονο χώρο MSG Sphere του ξενοδοχείου The Veneitian στο Λας Βέγκας το σόου «U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere».

Οι συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν αυτό το φθινόπωρο θα αποτελέσουν τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις των U2 μετά από τέσσερα χρόνια.

«Οι παραστάσεις στο The Sphere ήταν στα σκαριά εδώ και πολύ καιρό. Δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο, λιγότερο απ’ όλους το κοινό μας. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπουν όσο φαίνεται να μας λείπουν και αυτοί. Το κοινό μας ήταν πάντα το πέμπτο μέλος του συγκροτήματος», σχολίασαν οι U2.

«Η ουσία είναι ότι οι U2 έχουν να παίξουν ζωντανά από τον Δεκέμβριο του 2019 και πρέπει να επιστρέψουμε στη σκηνή και να ξαναδούμε τα πρόσωπα των θαυμαστών μας. Και τι μοναδική σκηνή φτιάχνουν για εμάς εκεί έξω στην έρημο.», συνέχισαν.

«Είμαστε το κατάλληλο συγκρότημα, το “Achtung Baby” το κατάλληλο άλμπουμ και το The Sphere ο κατάλληλος χώρος για να πάμε τη ζωντανή εμπειρία της μουσικής στο επόμενο επίπεδο», τόνισαν.

Στην ανακοίνωση των εμφανίσεων του συγκροτήματος στο Λας Βέγκας σημειώνεται ότι

αυτό ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν οι U2 όλο αυτό το διάστημα με τις δορυφορικές σκηνές και τις εγκαταστάσεις βίντεο, με πιο αξιομνημόνευτο παράδειγμα την περιοδεία «ZOO TV Tour», που ολοκληρώθηκε στο Τόκιο πριν από 30 χρόνια.

Ο The Edge πρόσθεσε σχετικά με τον νεόδμητο χώρο που θα φιλοξενήσει τους U2: «Η ομορφιά του The Sphere δεν είναι μόνο η πρωτοποριακή τεχνολογία που θα το κάνει τόσο μοναδικό, με το πιο προηγμένο σύστημα ήχου στον κόσμο, ενσωματωμένο σε μια δομή που έχει σχεδιαστεί με προτεραιότητα την ποιότητα του ήχου, αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει σχετικά με την εμπειρία της εμβύθισης σε πραγματικά και φανταστικά τοπία».

«Εν ολίγοις, πρόκειται για έναν καμβά απαράμιλλης κλίμακας και ανάλυσης εικόνας και για μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε μια γενιά. Το σκεφτήκαμε όλοι και αποφασίσαμε ότι θα ήμασταν τρελοί αν δεν αποδεχόμασταν την πρόσκληση», ανέφερε.