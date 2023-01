U2: Μουσικό ντοκιμαντέρ με τον Bono και τον The Edge στο Disney+

Ο Bono και ο The Edge επιστρέφουν στην Ιρλανδία και ξεναγούν τον David Letterman στη γενέτειρά τους.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ με τον Bono και τον The Edge των U2 έρχεται στο Disney+.

Στο μουσικό ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Bono & The Edge: A Sort of Homecoming» ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Morgan Neville ακολουθεί τον Dave Letterman στην πρώτη του επίσκεψη στο Δουβλίνο με σκοπό να συναντήσει τον Bono και τον The Edge στη γενέτειρά τους, να γνωρίσει την πόλη και να συμμετάσχει με τους δύο μουσικούς των U2 σε μια συναυλία που δεν μοιάζει με καμία άλλη από αυτές που έχουν κάνει στο παρελθόν.

Το «Bono & The Edge: A Sort of Homecoming» θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Disney+ στις 17 Μαρτίου, την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, συμπίπτοντας με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου άλμπουμ «Songs Of Surrender» των U2, μία συλλογή με νέες ηχογραφήσεις και διασκευές 40 κομβικών τραγουδιών από ολόκληρη τη δισκογραφία των U2.

Το «Bono & The Edge: A Sort of Homecoming» είναι εν μέρει μία συναυλιακή ταινία, εν μέρει μία ταξιδιωτική περιπέτεια και επιπλέον διαθέτει αρκετό Bono και The Edge, αλλά και το χιούμορ του David Letterman.

Εκτός από τη συναυλία, το ντοκιμαντέρ θα επικεντρωθεί στην εξαιρετική σχέση μεταξύ του Bono και του The Edge και στο πώς αναπτύχθηκε μέσα σε 45 και πλέον χρόνια στενής φιλίας σε μια από τις πιο αξιοσημείωτες συνεργασίες στην ιστορία του rock and roll.

Το ντοκιμαντέρ θα ξεναγήσει επίσης το κοινό στο Δουβλίνο μέσα από τα μάτια του Dave Letterman, ο οποίος γνωρίζει για πρώτη φορά τη γενέτειρα του Bono και του The Edge.

«Ο Bono και ο The Edge είναι η δύναμη πίσω από ένα από τα πιο παραγωγικά και επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του rock and roll και είναι τιμή μας που προσφέρουμε αυτή την πραγματικά προσωπική ματιά στο ξεκίνημα, τη φιλία και τη διαδικασία παραγωγής τους σε ένα παγκόσμιο κοινό στο Disney+», δήλωσε η Ayo Davis, πρόεδρος της Disney Branded Television.

«Πρόσφατα, κέρδισα έναν ραδιοφωνικό διαγωνισμό», είπε ο David Letterman.

«Ο νικητής θα επισκεφτεί το Δουβλίνο με τον Bono και τους The Edge (το κομμάτι του ραδιοφωνικού διαγωνισμού δεν είναι αλήθεια, αλλά νιώθω σαν νικητής). Με ξενάγησαν, με σύστησαν στους μουσικούς φίλους τους και ερμήνευσαν μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια τους σε ένα μικρό θέατρο», συνέχισε.

«Ήταν μία υπέροχη εκδρομή. Επικοινωνήστε μαζί τους – μου είπαν ότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη. (Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)», ανέφερε.

Ο David Letterman, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση των δύο μελών των U2 να τους συναντήσει στο Δουβλίνο για την πρώτη του επίσκεψη στην Ιρλανδία, έχει μία σχέση 25 ετών με το συγκρότημα, αλλά στο παρελθόν είχε περάσει χρόνο μόνο με τον Bono και τον Edge στις ΗΠΑ.

Εκτός από το γεγονός ότι θα είναι ο επίτιμος καλεσμένος τους σε μια ζεστή συναυλία σε ένα τοπικό ορόσημο, το κτίριο του πρώην κινηματογράφου Ambassador Cinema στην οδό O’Connell Street στο Northside του Δουβλίνου, ο David Letterman ξεκινά τη δική του εξερεύνηση της πόλης. Επισκέπτεται το θρυλικό σημείο κολύμβησης Forty Foot ένα παγωμένο πρωινό και ταξιδεύει με το προαστιακό τρένο DART βόρεια από το Co. Wicklow.

Ο David Letterman εμπνέεται επίσης από ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι των U2 που γράφτηκε από τον Edge και τον Bono και γλιτώνει οριακά από την ανάγκη να τραγουδήσει ένα τραγούδι στη θρυλική παμπ McDaid’s στην Grafton Street με μια εξίσου θρυλική ομάδα καλλιτεχνών και μουσικών, μεταξύ των οποίων οι Bono, The Edge, Glen Hansard, Markéta Irglová, Imelda May, Loah, Saint Sister, Grian Chatten (Fontaines DC) και Dermot Kennedy, τη φωνή του οποίου ο Bono περιγράφει ως «ηχητική έκρηξη».

Τα γυρίσματα τoυ ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες και, φυσικά, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.