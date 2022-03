U2: Ο JJ Abrams και το Netflix ετοιμάζουν μία νέα σειρά για το συγκρότημα

Οι U2 αναμένεται να «αναμειχθούν στη σειρά και να δώσουν το πράσινο φως».

Μία νέα σειρά για τους U2 φέρεται να είναι στα σκαριά από τον σκηνοθέτη του «Star Trek», JJ Abrams, και το Netflix.

Η Bad Robot Productions του Abrams συνεργάζεται με τον γίγαντα του streaming για τη σειρά, για την οποία αναφέρεται ότι βρίσκεται «σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης» σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Όπως αναφέρεται, το σενάριο της σειράς θα γράψει ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος Anthony McCarten, ο οποίος έχει λάβει υποψηφιότητες για το Όσκαρ του Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για τη δουλειά του στις ταινίες «Theory of Everything» (Η Θεωρία των Πάντων) και «Two Popes» (Οι Δύο Πάπες).

Τα «Darkest Hour» (Η Πιο Σκοτεινή Ώρα) και Theory of Everything ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ.

Ο Anthony McCarten έχει εργαστεί στο παρελθόν σε διάφορες μουσικές βιογραφίες, όπως το «Bohemian Rhapsody» του 2018, το οποίο επικεντρώθηκε στον frontman των Queen, Freddie Mercury.

«Οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των U2 είναι μυστικές, αν και πηγές λένε ότι το συγκρότημα που βρίσκεται πίσω από επιτυχίες όπως το “With Or Without You” και το “Pride (In The Name of Love)” αναμένεται να αναμειχθεί στο εγχείρημα και να το εγκρίνει», ανέφερε το The Hollywood Reporter.

«Οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται επίσης μυστικές», πρόσθεσε.

Οι U2 έχουν αποτελέσει το αντικείμενο αρκετών ταινιών, όπως το «Rattle and Hum» του 1988, η συναυλιακή ταινία «U2 3D» του 2008 και το ντοκιμαντέρ «From the Sky Down» του 2011.

Πέρυσι, ο Bono δάνεισε τη φωνή του στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Sing 2» (Τραγούδα 2). Το συγκρότημα συνέβαλε επίσης στο soundtrack της ταινίας με το πρωτότυπο τραγούδι «Your Song Saved My Life».

Οι U2 είναι ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία και συγκαταλέγονται μεταξύ των καλλιτεχνών με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το ιρλανδικό συγκρότημα σχηματίστηκε για πρώτη φορά το 1976 και αποτελείται από τους Paul «Bono» Hewson, Adam Clayton, David «The Edge» Evans και Larry Mullen Jr.

Έχουν κυκλοφορήσει 14 άλμπουμ μέχρι σήμερα και έχουν κερδίσει 22 βραβεία Grammy. Συνεχίζουν να περιοδεύουν, ενώ η τελευταία τους παγκόσμια περιοδεία ήταν το «Joshua Tree Tour» που πραγματοποιήθηκε το 2019.