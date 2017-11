Οι U2 είναι ένα ζωντανό σύμβολο της ροκ που θα λάβει τη δέουσα αναγνώριση από τα επικείμενα MTV EMA 2017.

Τα φετινά MTV EMA θα τιμήσουν τους U2 με την απονομή του βραβείου «Global Icon» (Παγκόσμιο Έμβλημα). Το θρυλικό ιρλανδικό ροκ συγκρότημα θα ενταχθεί στις τάξεις των προηγούμενων κατόχων του περίβλεπτου τροπαίου, με μέλη όπως η Whitney Houston, οι Queen, και ο Eminem.

Οι U2 θα στιγματίσουν την περίσταση με μία εμφάνιση στην εντυπωσιακή πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου, την παραμονή της τελετής απονομής των MTV EMA 2017, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου.

Ο Bono και η μπάντα του θα είναι μέρος του «MTV Presents Trafalgar Square», με μία σύνθεση από τεράστιους καλλιτέχνες να αναμένεται να τραγουδήσουν ζωντανά εκείνη τη νύχτα. Το διεθνές κοινό θα παρακολουθήσει την εμφάνιση των U2 όταν θα μεταδοθεί κατά τη διάρκεια των MTV EMA, στις 12 Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που να αξίζουν περισσότερο το βραβείο «Global Icon» από τους U2. Αφήνουν το αποτύπωμά τους για ένα απίστευτο διάστημα 39 ετών, έχουν κυκλοφορήσει 13 δίσκους συνολικά, έχουν πωλήσει πάνω από 170 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο και έχουν κερδίσει περισσότερα βραβεία Grammy από οποιαδήποτε άλλη ροκ μπάντα.

Από την αρχή, ήταν αξιοσημείωτο το κίνητρο και η φιλοδοξία των U2.

Ο Bono, ο Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton συναντήθηκαν στο «Mount Temple School» του Δουβλίνου και δημιούργησαν τους U2 το 1978. Όταν ξεκίνησαν για πρώτη φορά, ο ήχος τους δεν έμοιαζε με οτιδήποτε άλλο συνέβαινε στο rock κόσμο και αποδείχθηκε ότι ήταν αυτό που ήθελαν οι ακροατές. Οι σοβαροί, πνευματικοί και κοινωνικά συνειδητοποιημένοι στίχοι του συγκροτήματος απηχούν στους λάτρεις της μουσικής σε όλη την υφήλιο εδώ και δεκαετίες.

Οι U2 γιορτάζουν την 30η επέτειο του εξωφρενικά δημοφιλούς και κριτικά αναγνωρισμένου άλμπουμ «The Joshua Tree», το οποίο έδωσε διαχρονικές επιτυχίες όπως το «With Or Without You» και το «I Still Haven’t Found What I’m Looking For».

Αυτές τις ημέρες, ο Bono και η παρέα κυκλοφόρησαν ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Get Out of Your Own Way» και με τον Kendrick Lamar να συμμετέχει στον επίλογο, προοίμιο του επερχόμενου, 14ου δίσκου τους. Το «Songs of Experience» θα είναι διαθέσιμο από την 1η Δεκεμβρίου μέσω της Interscope Records / Universal Music.