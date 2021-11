Οι U2 εργάζονται πάνω σε νέο άλμπουμ σύμφωνα με τον The Edge

«Δουλεύουμε πάνω σε ένα σωρό νέα πράγματα».

Ο The Edge των U2 αποκάλυψε ότι το συγκρότημα εργάζεται πάνω στο επόμενο άλμπουμ του μετά το «Songs of Experience» του 2017.

Σε συνέντευξή του στο «Rolling Stone», ο κιθαρίστας σημείωσε ότι δούλευε με τον μπασίστα Adam Clayton πάνω σε μια ιδέα για ένα νέο τραγούδι.

«Είμαστε σταθερά κλειδωμένοι στον πυλώνα του τραγουδιού και δουλεύουμε πάνω σε ένα σωρό νέα πράγματα. Απλά διασκεδάζω τόσο πολύ γράφοντας και δεν χρειάζεται απαραίτητα να σκέφτομαι πού θα πάει. Περισσότερο απολαμβάνω την εμπειρία της δημιουργίας και δεν έχω προσδοκίες ή περιορισμούς στη διαδικασία», είπε.

Ο The Edge σημείωσε επίσης ότι οι U2 δεν έχουν καταλήξει ακόμα στους παραγωγούς με τους οποίους θα συνεργαστούν.

«Μου άρεσε τόσο πολύ η συνεργασία με τον Martin Garrix (στο τραγούδι “We Are The People” για το UEFA Euro 2020) και ελπίζω να συνεργαστούμε μαζί του στο μέλλον. Αλλά δεν έχουμε πάρει κάποια συγκεκριμένη απόφαση για το τι θα γίνει στη συνέχεια όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Απλά δεν ξέρω», σχολίασε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο The Edge αποκάλυψε ότι είναι επίσης ανοιχτός στο ενδεχόμενο της αναβίωσης της περιοδείας «Zoo TV» των U2 για την προώθηση του «Achtung Baby» που πραγματοποιήθηκε το 1992 – 1993.

«Θα το ήθελα πολύ και δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω. Νομίζω ότι το “Zoo TV” είναι μια τόσο επίκαιρη σκέψη. Τότε είχαμε να κάνουμε με την υπερφόρτωση και την 24ωρη ειδησεογραφική κάλυψη, κάτι που δεν ήταν γνωστό πριν. Ήταν η υπερφόρτωση της καλωδιακής τηλεόρασης και των εκατοντάδων και εκατοντάδων καναλιών. Και δεν ξέραμε ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή αυτής της χιονοστιβάδας καναλιών που προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή σας», ανέφερε.

«Και έτσι, ναι, νομίζω ότι το “Zoo TV” θα μπορούσε οπωσδήποτε να επιστρέψει και να είναι εξίσου σημαντικό. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν θα το απέκλεια και πάλι», πρόσθεσε.

Οι U2 κυκλοφόρησαν στις 19 Νοεμβρίου μία επετειακή έκδοση βινυλίου για τα 30 χρόνια του «Achtung Baby», ενώ στις 3 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει ένα ψηφιακό boxset του εμβληματικού άλμπουμ που θα περιλαμβάνει 50 κομμάτια, μεταξύ των οποίων remixes και B-sides.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα οι U2 κυκλοφόρησαν για τις ανάγκες της ταινίας «Sing 2» ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Your Song Saved My Life».