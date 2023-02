U2: Bono και The Edge επιστρέφουν στην αρχή στο trailer του ντοκιμαντέρ «A Sort of Homecoming»

Το ντοκιμαντέρ του Disney+ συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Songs Of Surrender» των U2.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το trailer για το νέο ντοκιμαντέρ των U2 με τίτλο «Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, With Dave Letterman», που θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαρτίου στο Disney+.

Ο David Letterman απέκτησε τους καλύτερους δυνατούς ξεναγούς για την πρώτη του επίσκεψη στο Δουβλίνο. Ο μετρ των συνεντεύξεων είχε την ευκαιρία να δει την πόλη από την οπτική γωνία του Bono και του Edge των U2.

Αναμφίβολα δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για να εξετάσει τα τραγούδια που έχουν γράψει όλες αυτές τις δεκαετίες.

Το νέο trailer περιλαμβάνει φευγαλέα στιγμιότυπα της ιστορικής ιρλανδικής πόλης, με τον Bono να περιγράφει τη ζωντάνια του Δουβλίνου και πώς τόσο η μουσική όσο και η αφήγηση ιστοριών είναι βασικά στοιχεία της ταυτότητας της πόλης.

«Η παραδοσιακή αφήγηση ιστοριών είναι μέρος του Δουβλίνου. Είναι στη μουσική μας. Τα τραγούδια μας, εξακολουθούν να αναπτύσσονται, εξακολουθούν να αναδύονται», λέει ο Bono.

Το κεντρικό ερώτημα του ντοκιμαντέρ τίθεται στη συνέχεια από τον The Edge.

Τι κάνεις όταν έχεις ήδη εξαντλήσει τα επιτεύγματα; Η απάντηση είναι, λοιπόν, ότι πρέπει να πηδήξεις και να το «πάρεις από την αρχή», αρχίζοντας να δουλεύεις τη μουσική από μία απογυμνωμένη, εντελώς νέα οπτική γωνία.

Σε αυτή την περίπτωση, τα δύο μέλη των U2 θεώρησαν επιτακτική την ανάγκη να επιστρέψουν στην αρχική πηγή και να ετοιμάσουν το νέο άλμπουμ «Songs Of Surrender» στο οποίο διασκευάζουν και ηχογραφούν ξανά 40 τραγούδια από την κλασική δισκογραφία τους.

«Ενώ ο Larry ήταν τραυματισμένος και ο Adam έλειπε κάνοντας μία καλλιτεχνική έκθεση, ο Edge και εγώ καλέσαμε τον David Letterman στο Δουβλίνο για να μιλήσουμε για τα τραγούδια μας», εξηγεί ο Bono.

Όλο αυτό το διάστημα, το δίδυμο προετοιμαζόταν για μία ξεχωριστή συναυλία στο Ambassador Theatre της πόλης.

Τόσο από τη σκηνή όσο και μαζί με τον Letterman, ο Bono και ο The Edge εξέτασαν τη σχέση τους με τη δημιουργία τραγουδιών και τους στίχους που έγραψαν πριν από τόσο καιρό. Μερικά τραγούδια έμειναν τα ίδια, ενώ άλλα ανανεώθηκαν για να ταιριάζουν με τη σημερινή τους θέση στη ζωή.

«Θέλαμε να απογυμνώσουμε την επιτήδευση που αναπόφευκτα αναδύεται όταν είσαι τόσο καιρό εδώ», αναφέρει ο Bono και ο The Edge προσθέτει: «Φαίνεται ότι ευδοκιμούμε κάνοντας αυτό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ πριν».

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ και το νέο άλμπουμ «Songs Of Surrender» των U2, που θα κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα, είναι ένας εορτασμός της πλούσιας δισκογραφίας που μας έχει χαρίσει το κορυφαίο συγκρότημα όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπλέον, είναι μία ερωτική επιστολή τόσο στην τέχνη της δημιουργίας μουσικής όσο και στην ίδια την πόλη του Δουβλίνου, η οποία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ.