Box set από τους U2 για τα 20 χρόνια του «All That You Can’t Leave Behind»

Το «All That You Can’t Leave Behind» επανέφερε τους U2 στο κέντρο του μουσικού σύμπαντος.

Για να γιορτάσουν την εικοστή επέτειο από την κυκλοφορία του «All That You Can’t Leave Behind», οι U2 θα κυκλοφορήσουν στις 20 Οκτωβρίου μέσω της Island Records / Universal Music μια super deluxe έκδοση του άλμπουμ.

Η επανέκδοση θα περιέχει αφενός ένα remastering του αρχικού δίσκου και αφετέρου ένα Super Deluxe box set, με 51 τραγούδια, γεμάτο με B-sides, εκδοχές που δεν βρήκαν θέση στο άλμπουμ, πολλά remix και ένα ολόκληρο show το οποίο ηχογραφήθηκε σε μια στάση τους στη Βοστώνη στο πλαίσιο της περιοδείας «Elevation» του 2001.

Το «All That You Can’t Leave Behind» επανέφερε τους U2 στο κέντρο του μουσικού σύμπαντος μετά τις πολύ κακές επιδόσεις στα δισκοπωλεία του άλμπουμ «Pop» του 1997.

Τραγούδια – επιτυχίες όπως τα «Beautiful Day», «Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of» και «Elevation» βοήθησαν το άλμπουμ να σημειώσει εκατομμύρια πωλήσεις και να κερδίσει επτά βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων τα βραβεία «Song of the Year» (Τραγούδι της Χρονιάς) και «Record of the Year» (Ηχογράφηση της Χρονιάς).

«Αυτή είναι η βραδιά μας» είπε σε εκείνη την τελετή απονομής ο Bono. «Αισθάνομαι ένα παράξενο συναίσθημα. Νομίζω ότι το λένε σεμνότητα».

Η Super Deluxe έκδοση του άλμπουμ «All That You Can’t Leave Behind» συνοδεύεται και από ένα βιβλίο 32 σελίδων με φωτογραφίες από τον Anton Corbijn που για πρώτη φορά έρχονται στο φως.

Επίσης περιλαμβάνονται B-sides όπως τα «Summer Rain» και «Always», 11 remixes, 19 τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στη συναυλία των U2 στη Βοστώνη το 2001 και εκδοχές που απορρίφθηκαν από το τελικό άλμπουμ

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα τραγούδια «Levitate», «Love You Like Mad» και «Flower Child», μαζί με το «Stateless» από το soundtrack της ταινίας «Million Dollar Hotel».

Στην επανέκδοση του «All That You Can’t Leave Behind» υπάρχει επίσης και μια ακουστική εκδοχή του «Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of», την οποία οι U2 προωθούν με ένα νέο lyric video.