Το «The Blackout» είναι το πρώτο προοίμιο από τον επόμενο δίσκο των U2 που ήταν σε αναμονή επί τρία χρόνια.

Αργότερα μέσα στο έτος, οι U2 θα αποκαλύψουν τελικά το πολυαναμενόμενο άλμπουμ που συμπληρώνει το «Songs Of Innocence» του 2014.

Ο επόμενος δίσκος έχει τον τίτλο «Songs Of Experience», με τις δύο ονομασίες να είναι αναφορά στη συλλογή ποιημάτων του Βρετανού William Blake, «Songs of Innocence and of Experience».

Το κορυφαίο ροκ συγκρότημα μοιράζεται αποκλειστικά μέσω Facebook το πρώτο δείγμα από το «Songs Of Experience», ένα νέο single που ονομάζεται «The Blackout». Πρόκειται για το τραγούδι που προμήνυαν τα μυστηριώδη γράμματα που έλαβε το κοινό των U2 στη θυρίδα του ταχυδρομείου του.

Εκτός από το «The Blackout», η μπάντα έχει κάνει επίσης γνωστό ότι το πρώτο single από το άλμπουμ αποκαλείται «You’re The Best Thing About Me» και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, στις 6 Σεπτεμβρίου. Όσοι παρακολούθησαν την επετειακή περιοδεία του «The Joshua Tree», γνώρισαν επίσης το «The Little Things You Give Away», με το οποίο οι U2 «έκλειναν» κάθε συναυλία.

Σε μία πρόσφατη συνέντευξη με το «Rolling Stone», o Bono απάντησε στο ερώτημα γιατί χρειάστηκαν να περάσουν τρία χρόνια για να κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος:

«Νομίζω ότι η παύση το έκανε καλύτερο. Αν όμως το άφηνες στον Edge, θα έκανε ακόμη το remix μέχρι το επόμενο έτος. Αλλά έχουμε αυτά τα τραγούδια. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε 15 τραγούδια και πρέπει να τα μειώσουμε στα 12. Δεν μας αρέσουν οι μεγάλοι δίσκοι. Το πραγματικό tracklist δεν έχει οριστεί ακόμα», δήλωσε.

Μολονότι δεν έχει επιβεβαιωθεί, φημολογείται ότι οι U2 σχεδιάζουν να κυκλοφορήσουν το «Songs Of Experience» την 1η Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με την φιλανθρωπική οργάνωση (RED) για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.