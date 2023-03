Οι U2 προσθέτουν νέους στίχους στο «Beautiful Day»

Οι U2 διασκευάζουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Οι U2 μοιράζονται μία απογυμνωμένη εκδοχή της κλασικής επιτυχίας τους «Beautiful Day», που θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους «Songs Of Surrender».

Η νέα εκδοχή του «Beautiful Day» είναι πολύ πιο απαλή σε σχέση με το πρωτότυπο τραγούδι, ενώ προς το τέλος έχουν προστεθεί κάποιοι νέοι στίχοι.

Σε αυτή τη διασκευή, η άμεσα αναγνωρίσιμη μελωδία του τραγουδιού και η ερμηνεία του Bono αποκτούν νέα δυναμική και συναίσθημα.

Το «Beautiful Day» είναι το τέταρτο δείγμα από το «Songs Of Surrender» και έπεται των νέων εκδοχών των «One», «With or Without You» και «Pride (In The Name of Love)», που κυκλοφόρησαν προηγουμένως.

Το «Beautiful Day» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000 και χάρισε στους U2 τρία βραβεία Grammy: για το Τραγούδι της Χρονιάς, την Ηχογράφηση της Χρονιάς και την Καλύτερη Rock Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα.

Οι U2 έγραψαν το τραγούδι αυτό σταδιακά. Άλλαξε ριζικά όταν ο Bono σκέφτηκε τον στίχο «Beautiful Day» και την ιδέα για τα φωνητικά.

Ήξεραν ότι το «Beautiful Day» θα σημείωνε επιτυχία όταν τους το είπε ο συνιδρυτής της Interscope Records, Jimmy Iovine. Οι U2 ήταν απογοητευμένοι με το άλμπουμ «Pop» του 1997 και είχαν ενημερώσει στον Iovine ότι δεν ήθελαν να κυκλοφορήσουν άλλο δίσκο μέχρι να τους πει ότι είχαν ένα hit single.

Ο Jimmy Iovine, ο οποίος είχε κάνει την παραγωγή του άλμπουμ τους «Rattle and Hum», έκανε συχνά ταξίδια στην Ευρώπη για να παρακολουθήσει τους U2 ενώ έκαναν ηχογραφήσει και όταν του έβαλαν να ακούσει το «Beautiful Day», απάντησε αμέσως ότι θα γινόταν επιτυχία.

Το «Beautiful Day» ήταν το πρώτο single από το άλμπουμ «All That You Can’t Leave Behind» των U2, που ακολούθησε στα τέλη του Οκτωβρίου του 2000.

Οι στίχοι του «Beautiful Day» είναι εμπνευσμένοι από τη συμμετοχή του Bono στο Ιωβηλαίο του 2000, μία φιλανθρωπική εκδήλωση που είχε καλέσει τους πολιτικούς να διαγράψουν το χρέος του Τρίτου Κόσμου.

Ο Bono είχε περιγράψει το «Beautiful Day» ως «έναν άνθρωπο που έχει χάσει τα πάντα, αλλά βρίσκει χαρά σε ό,τι έχει ακόμα».

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το «Beautiful Day» απέκτησε ένα εντλώς νέο νόημα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και έγινε ένα ύμνος αισιοδοξίας

Εν τω μεταξύ, οι U2 ανακοίνωσαν τον προηγούμενο μήνα ότι αυτό το φθινόπωρο θα πραγματοποιήσουν εμφανίσεις στο νέο χώρο MSG Sphere του Λας Βέγκας. Οι συναυλίες τους θα επικεντρώνονται σε τραγούδια από το άλμπουμ τους «Achtung Baby» που κυκλοφόρησε το 1991.

Στο «Songs Of Surrender», όπου την επιμέλεια και την παραγωγή ανέλαβε ο The Edge, οι U2 διασκευάζουν μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια των 40 και πλέον ετών της καριέρας τους, όπως τα «With Or Without You», «One», «Beautiful Day», «Sunday Bloody Sunday» και «Invisible».

Το άλμπουμ «Songs Of Surrender» των U2 θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music στις 17 Μαρτίου.