Οι U2 ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Songs Of Surrender»

Οι U2 διασκευάζουν 40 τραγούδια από την κλασική δισκογραφία τους.

Οι U2 αποκάλυψαν ότι το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους «Songs Of Surrender» θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαρτίου μέσω της Universal Music Group.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 40 τραγούδια από την κλασική δισκογραφία του συγκροτήματος, τα οποία θα ανανεωθούν και θα ηχογραφηθούν εκ νέου σε πολλαπλές μορφές, αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι U2 ανακοίνωσαν το άλμπουμ δημοσιεύοντας στο δίκτυο ένα βίντεο αναδρομή στην ιστορία του συγκροτήματος από το χθες έως το σήμερα, με μουσική επένδυση μία διασκευή του τραγουδιού τους «Beautiful Day».

Μία ημέρα πριν την ανακοίνωση, ο The Edge των U2 έστειλε στα γραμματοκιβώτια των θαυμαστών του συγκροτήματος σε όλη την Ευρώπη φωτοαντίγραφα χειρόγραφων επιστολών με ένα κείμενο με τις σκέψεις του για το άλμπουμ.

Το U2 Songs αναφέρει ότι τα γράμματα έφτασαν σε αριθμημένους φακέλους με το καθένα να περιέχει τον τίτλο «Songs Of Surrender» γραμμένο σε κώδικα Μορς και την επιγραφή #U2SOS40.

Κάθε γράμμα ήταν επίσης αριθμημένο μέχρι το 40, αλλά δεν είναι σαφές αν οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν κάθε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ ή τον αριθμό των γραμμάτων που ταχυδρομήθηκαν.

«Όταν ένα τραγούδι γίνεται γνωστό, συνδέεται πάντα με μία συγκεκριμένη φωνή. Δεν μπορώ να μην σκέφτομαι το “Tangled Up in Blue” χωρίς την καλαίσθητη χροιά του Bob Dylan ή το “All The Time in the World” χωρίς τη μοναδική φωνή του Louis Armstrong», αναφέρεται στην επιστολή.

«Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν μία φωνή εξελίσσεται και η εμπειρία και η ωριμότητα της προσδίδουν πρόσθετη απήχηση; Οι U2 υπάρχουν αρκετό καιρό για να ξέρουν πώς είναι αυτό. Ισχύει για όλους μας, αλλά ισχύει ιδιαίτερα για τον Bono», συνεχίζει ο The Edge.

«Το γεγονός είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας γράφτηκε και ηχογραφήθηκε όταν ήμασταν ένα μάτσο πολύ νέοι άνθρωποι. Αυτά τα τραγούδια σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό για εμάς τώρα. Μερικά έχουν μεγαλώσει μαζί μας. Κάποια τα έχουμε ξεπεράσει. Αλλά δεν έχουμε χάσει από τα μάτια μας αυτό που μας παρότρυνε να γράψουμε αυτά τα τραγούδια αρχικά», σημειώνει.

«Η ουσία αυτών των τραγουδιών είναι ακόμα μέσα μας, αλλά πώς να επανασυνδεθούμε με αυτή την ουσία όταν έχουμε προχωρήσει και έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ;», αναρωτιέται ο κιθαρίστας των U2.

Το συγκρότημα άρχισε να συνεργάζεται με διάφορους παραγωγούς από το παρελθόν του για τη δημιουργία του «Songs Of Surrender» πριν από το lockdown της πανδημίας το 2020.

«Η μουσική σου επιτρέπει να ταξιδεύεις στον χρόνο και έτσι αρχίσαμε να φανταζόμαστε πώς θα ήταν αν φέρναμε αυτά τα τραγούδια μαζί μας στο σήμερα και τους δίναμε το όφελος ή όχι μίας επανεκτέλεσης του 21ου αιώνα», συνεχίζει ο The Edge.

«Αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα έγινε γρήγορα μία προσωπική εμμονή, καθώς τόσα πολλά πρώιμα τραγούδια των U2 παραδόθηκαν σε μία νέα ερμηνεία. Η οικειότητα αντικατέστησε τον post-punk παρορμητισμό. Νέα πλήκτρα. Νέες συγχορδίες. Νέοι ρυθμοί και νέοι στίχοι έφτασαν. Αποδεικνύεται ότι τα σπουδαία τραγούδια είναι κατά κάποιο τρόπο άφθαρτα», περιγράφει.

«Μόλις εγκαταλείψαμε τον σεβασμό μας στις αρχικές εκδόσεις, κάθε τραγούδι άρχισε να ανοίγεται σε μία νέα αυθεντική φωνή αυτής της εποχής, των ανθρώπων που είμαστε, και ιδιαίτερα του τραγουδιστή που έχει γίνει ο Bono. Ελπίζω να σας αρέσει η νέα μας κατεύθυνση», καταλήγει.

Ο Bono των U2 έδωσε μία πρόγευση από ορισμένες από τις διασκευές του «Songs Of Surrender» στην ηχητική έκδοση της αυτοβιογραφίας του, «Surrender: 40 Songs, One Story», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο.