Ο Tyler, the Creator ζητά από τους θαυμαστές να σταματήσουν να του πετούν αντικείμενα στη σκηνή

Ενοχλημένος είναι ο Tyler, the Creator από τη συμπεριφορών ορισμένων θαυμαστών του.

Ο Tyler, the Creator ζήτησε από τους θαυμαστές που έρχονται να τον δουν ζωντανά να σταματήσουν να πετούν αντικείμενα στη σκηνή κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του.

Ο 31χρονος ράπερ πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας του «Call Me If You Get Lost Tour» και φαίνεται πως έχει βαρεθεί να βλέπει το κοινό να του πετάει πράγματα.

«Σταματήστε να πετάτε τις αηδίες σας στη σκηνή», έγραψε ο Tyler, the Creator σε μία ανάρτησή του στο Twitter.

Διαφήμιση

«Δεν τα θέλω. Τώρα στα μέσα της συναυλίας πρέπει να τα μετακινούμαι. Ποια είναι η λογική; Σταματήστε. Ευχαριστώ», συνέχισε.

stop throwing your shit on stage, i dont want it, now mid show i gotta move it, whats the logic fucking stop thanks b — T (@tylerthecreator) March 29, 2022

Αφού ο Tyler, the Creator εξέφρασε την παράκλησή του, ένας θαυμαστής απάντησε με ένα βίντεο το οποίο καταγράφει τη στιγμή που ο ράπερ σταμάτησε μια πρόσφατη συναυλία του για να απευθυνθεί σε έναν θεατή που πέταξε κάτι στη σκηνή.

«Δεν καταλαβαίνω τη λογική του να πετάς τα πράγματά σου εδώ πάνω», λέει ο Tyler στο βίντεο.

«Όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά αδερφέ, δεν θέλω τις αηδίες σου. Δεν τις θέλω. Δεν είναι καθόλου αστείο. Σε κάθε συναυλία κάποιος πετάει κάτι εδώ πάνω και δεν καταλαβαίνω τη λογική. Γιατί νομίζεις ότι θέλω τις αηδίες σου;», συνεχίζει.

«Αν μετά γλιστρήσω και σπάσω το πόδι μου… Σταμάτα να πετάς αυτές τις αηδίες εδώ πάνω, αδερφέ. Τώρα φαίνεσαι ηλίθιος. Τώρα όλοι γύρω σου σε κοιτάνε σαν να είσαι ένας πραγματικός ηλίθιος. Σταμάτα. Σταμάτα», αναφέρει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Tyler, the Creator κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο «Come On, Let’s Go», στο οποίο την παραγωγή έχει υπογράψει ο Pharrell Williams.

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «I Know Nigo» του DJ, ιδρυτή της σειράς μόδας «A Bathing Ape Nigo» και διευθυντή δημιουργικού της Kenzo, Nigo, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 Μαρτίου.

Το «Come On, Let’s Go» συνοδεύεται από ένα music video το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Tyler, the Creator.