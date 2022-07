Ο Tyler, the Creator εξηγεί τη σημασία του τίτλου του άλμπουμ «Call Me If You Get Lost»

Το «Call Me If You Get Lost» δεν θα υπήρχε χωρίς το άλμπουμ «Amplified» του Q-Tip.

Ο Tyler, the Creator εξήγησε το νόημα του τίτλου του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ του «Call Me If You Get Lost».

Αφού κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ για το «Call Me If You Get Lost» στα πρόσφατα Βραβεία Grammy 2022 στο Λας Βέγκας, στα οποία δεν παρευρέθηκε, ο Tyler, the Creator συνέχισε την περιοδεία του από το Πόρτλαντ του Όρεγκον και είπε στο κοινό ότι μετά το άλμπουμ «Igor» του 2019, «παρατήρησε πόσο πολύ η rap μουσική άλλαξε τη ζωή μου και τις ζωές των φίλων μου», οπότε αποφάσισε να καυχηθεί για τα πράγματα που είναι σημαντικά γι’ αυτόν.

«Και όταν λέω “Call Me If You Get Lost” (Τηλεφώνησέ μου αν χαθείς), δεν εννοώ όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εννοώ όταν με παίρνεις τηλέφωνο, θέλω να μου λες τα πράγματα που κάνεις, είσαι έξω στον κόσμο και χάνεσαι κάνοντας τα πράγματά σου», είπε.

«Δεν θέλω να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε: “Ω, είμαι λυπημένος, δεν ξέρω” – όχι», τόνισε.

«Πάρε με τηλέφωνο και πες μου τι κάνεις, γιατί κι εγώ κάνω κάτι και ίσως μπορούμε να πάρουμε την επόμενη πτήση και να συναντηθούμε και να δούμε τι κάνουμε. Αυτό εννοούσα», συνέχισε.

Ο Tyler, the Creator μίλησε επίσης για τη σημασία που είχαν για εκείνον καθώς μεγάλωνε τα mixtapes του DJ Drama και των Gangsta Grillz, το πώς αποτέλεσαν έμπνευση για τη δουλειά του με τους Odd Future και για τον τρόπο με τον οποίο το σόλο άλμπουμ «Amplified» του Q-Tip από το 1999 τον βοήθησε να αποκτήσει έμπνευση για τη δικό του άλμπουμ «Call Me If You Get Lost» που κυκλοφόρησε το 2021.

«Ο Q-Tip έβγαλε αυτό το άλμπουμ όπου έλεγε: “Ει, μην το παρεξηγήσετε. Γ***ω όποιον θέλω, οδηγώ ό,τι θέλω, κάνω ό,τι θέλω”. Και χωρίς αυτό το άλμπουμ, το “Call Me If You Get Lost” δεν θα υπήρχε, οπότε σε ευχαριστώ Q-Tip που έθεσες το παράδειγμα».

Ο Tyler φρόντισε επίσης να αποτίσει φόρο τιμής στους Gravediggaz, σημειώνοντας ότι χρησιμοποίησε samples από το τραγούδι τους «2 Cups of Blood» στο δικό του single «Lumberjack», πριν παροτρύνει από τους θαυμαστές του στο κοινό να μελετήσουν τους καλλιτέχνες με τους οποία μεγάλωσε και την ιστορία της hip-hop μουσικής.

«Λόγω του διαδικτύου τώρα, πολλά παιδιά δεν ασχολούνται με την ιστορία. Και με το είδος του οποίου είναι οπαδοί, δεν βλέπουν πόσο σημαντικός είναι ένας Gucci Mane που όλα αυτά τα παιδιά είναι παράγωγά του τώρα», είπε.

«Οπότε όλοι εσείς που είστε εδώ και είστε οπαδοί αυτού του πράγματος, σας παρακαλώ να ασχοληθείτε με την ιστορία του και να μάθετε και να σεβαστείτε αυτό το πράγμα που κάποιοι άνθρωποι πραγματικά αγαπούν», συνέχισε.

«Δεν μπορώ να πω ψέματα, όταν βλέπω λευκά κοριτσάκια να χορεύουν στους ρυθμούς του RZA το 2022 είναι εξέλιξη για μένα. Είναι πανέμορφο», σημείωσε ο Tyler, the Creator.