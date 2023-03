Ο Tyler, the Creator ανακοινώνει την deluxe έκδοση του «Call Me If You Get Lost» με δύο νέα τραγούδια

Δύο νέα τραγούδια από την deluxe έκδοση του άλμπουμ «Call Me If You Get Lost» του Tyler, the Creator.

Ο Tyler, the Creator ανακοινώνει την deluxe έκδοση του τελευταίου άλμπουμ του «Call Me If You Get Lost» με την κυκλοφορία των δύο νέων τραγουδιών «Dogtooth» και «Sorry Not Sorry».

Η νέα έκδοση του άλμπουμ, που θα έχει τον τίτλο «The Estate Sale», θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 31 Μαρτίου.

Ο Tyler, the Creator δίνει μία πρόγευση από την deluxe έκδοση του «Call Me If You Get Lost» τα τραγούδια «Dogtooth» και «Sorry Not Sorry», τα οποία συνοδεύονται από δύο ξωριστά music videos που σκηνοθέτησε ο ίδιος.

Οι δημιουργικές ελευθερίες στις οποίες έχει προχωρήσει στη μουσική του, έχουν δημιουργήσει ένα κίνημα που σήμερα εμπνέει πολλούς άλλους και αυτό αποτυπώνεται στο music video για το «Sorry Not Sorry».

Παρόλο που ο Tyler, the Creator δεν έχει αποκτήσει ακόμη δικά του παιδιά, ζητά συγγνώμη σε όλους τους ανθρώπους που έχει αδικήσει, από τον μελλοντικό γιο του και την αδελφή του έως του παλιούς φίλους του.

«Συγγνώμη, συγγνώμη που δεν σε βλέπω περισσότερο / Συγγνώμη που τα τέσσερα λεπτά που βλέπεις τον γιο σου μπορεί να μοιάζουν με αγγαρεία / Αδελφή, συγγνώμη που είμαι συγγενής σου / Συγγνώμη που δεν είμαστε κοντά όπως θα έπρεπε να είμαστε / Συγγνώμη στους παλιούς μου φίλους / Οι ιστορίες που θα μπορούσαμε να γράψουμε αν τα εγώ μας δεν έπαιρναν το μολύβι».

Ωστόσο, το μόνο πράγμα για το οποίο δεν λυπάται ο Tyler, the Creator είναι ότι επέτρεψε στη μουσική του να αλλάξει μαζί του, καθώς ζούσε αυτές τις συναισθηματικές εντάσεις.

Στο βίντεο για το «Sorry Not Sorry», ο Tyler, the Creator υποδύεται ξανά κάθε περσόνα που έχει παρουσιάσει με κάθε δισκογραφική δουλειά που έχει κυκλοφορήσει για να απεικονίσει πόσο μεγάλη είναι η εσωτερική σύγκρουση που έχει αντιμετωπίσει.

Το άλμπουμ «Call Me If You Get Lost» του Tyler, the Creator κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021 και έκανε ντεμπούτο του στην No. 1 του Billboard 200.

Το «Call Me If You Get Lost» χαρακτηρίστηκε ομόφωνα ως μία από τις καλύτερες κυκλοφορίες του 2021 και χάρισε στον Tyler, the Creator το δεύτερο βραβείο Grammy της καριέρας του, κερδίζοντας τον τίτλο του Καλύτερο Rap Άλμπουμ στα βραβεία του 2022.

Η deluxe έκδοση «Call Me if You Get Lost: The Estate Sale» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, καθώς και σε CD και σε περιορισμένη έκδοση τριπλού βινυλίου. Και οι δύο φυσικές εκδόσεις περιλαμβάνουν ένα ένθετο 28 σελίδων και νέα τραγούδια.

Ο Tyler, the Creator έγραψε στο Twitter για την deluxe έκδοση του άλμπουμ: «Το “Call Me If You Get Lost” ήταν το πρώτο άλμπουμ που έκανα και είχε πολλά τραγούδια που δεν μπήκαν στην τελική έκδοση. Μερικά από αυτά τα τραγούδια τα αγαπώ πολύ και ήξερα ότι δεν θα έβλεπαν ποτέ το φως της ημέρας, οπότε αποφάσισα να τα κυκλοφορήσω».

«Sorry Not Sorry»

«Dogtooth»