Ο Tyler Joseph των Twenty One Pilots έγινε πατέρας για δεύτερη φορά

Ο Tyler Joseph έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.

Ο frontman των Twenty One Pilots και η σύζυγός του Jenna Black απέκτησαν ένα κοριτσάκι. Το δεύτερο παιδί τους γεννήθηκε την Παρασκευή 8 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο Tyler Joseph μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το ζευγάρι έχει ήδη μία ακόμη κορούλα, τη 2 ετών Rosie Robert.

Ο Tyler Joseph ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση στο Twitter, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία μπαμπάς και μαμά είναι μαζί με τη νεογέννητη κόρη τους στο νοσοκομείο.

«Το νέο μωρό έφτασε χθες. Περάσαμε υπέροχα. Της έδωσα ήδη όνομα, αλλά είμαι ακόμα ανοιχτός σε προτάσεις», έγραψε.

Όταν ένας χρήστης του Twitter ρώτησε τον Tyler Joseph αν θα μοιραστεί το όνομα της δεύτερης κορούλας του, ο 33χρονος τραγουδιστής απάντησε: «Όχι, αφήνω την Jenna να το πει σε όλους στην ανάρτησή της στο Instagram, που είμαι σίγουρος ότι θα κάνει σε μερικούς μήνες».

new baby arrived yesterday.

i had a great time.

already named her, but still open for suggestions. pic.twitter.com/SZP1hYxgrq

— tyler jøseph (@tylerrjoseph) April 10, 2022