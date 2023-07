Tomorrow X Together και Jonas Brothers συνεργάζονται στο «Do It Like That»

Οι Tomorrow X Together και οι Jonas Brothers ενώνουν με εντυπωσιακό τρόπο τους μουσικούς κόσμους τους.

Οι Tomorrow X Together συνεργάζονται με τους Jonas Brothers σε ένα νέο single με τίτλο «Do It Like That».

Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφει ο Ryan Tedder των OneRepublic, ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τους Jonas Brothers.

Το αισιόδοξο και καλοκαιρινό τραγούδι διαθέτει τον παιχνιδιάρικο pop ήχο που χαρακτηρίζει τους Jonas Brothers εδώ και πάνω από μία δεκαετία και παρέχει επίσης άφθονο χώρο στους Tomorrow X Together (TXT) για να παρουσιάσουν τις απαραίτητες και εντυπωσιακές χορογραφίες τους που γνωρίζουν και αγαπούν οι θαυμαστές τους, οι MOA.

Διαφήμιση

Η συνεργασία με τους Jonas Brothers δίνει συνέχεια σε μία ήδη επιτυχημένη χρονιά για τους Tomorrow X Together.

Τον Φεβρουάριο, οι Tomorrow X Together κατέκτησαν για πρώτη φορά το No. 1 του Billboard 200 με το EP «The Name Chapter: Temptation». Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη κυκλοφορία τους που ανέβηκε στο Top 10 του chart.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Name Chapter: Temptation» έγινε το K-pop άλμπουμ του 2023 με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια παραμονής στο Billboard 200.

Το «Do It Like That» αποτελεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ των Tomorrow X Together και των Jonas Brothers.

Τον Μάιο, οι Jonas Brothers κυκλοφόρησαν τη νέα δισκογραφική δουλειά τους «The Album», το οποίο απέσπασε θετικές κριτικές από το σύνολο των μουσικοκριτικών και των μέσων ενημέρωσης.

Το «The Album» έκανε ντεμπούτο στο No. 3 του Billboard 200 και έγινε το έβδομο άλμπουμ των Jonas Brothers που ανεβαίνει στο Top 10 του chart. Το συγκρότημα έχει κυριαρχήσει στο No. 1 με το «A Little Bit Longer» το 2008, το «Lines, Vines and Trying Times» το 2009 και το «Happiness Begins» το 2019.

Αυτό το φθινόπωρο, οι Jonas Brothers θα ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα περιοδεία τους, με την ονομασία «The Tour», η οποία έχει ως αφετηρία δύο sold out βραδιές στο Yankee Stadium στις 12 και 13 Αυγούστου. Οι Jonas Brothers θα παρουσιάζουν τραγούδια από πέντε άλμπουμ κάθε βράδυ.

Η επική συνεργασία προέκυψε μετά τις sold out συναυλίες των Tomorrow X Together στο BMO Stadium του Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα.

Οι Tomorrow X Together, καθώς ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, θέλησαν να κυκλοφορήσουν το «Do It Like That» για το καλοκαίρι και προσκάλεσαν τους Jonas Brothers, οι οποίοι λάτρεψαν την ιδέα της συνεργασίας συμμετείχαν στο τραγούδι.