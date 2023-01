Οι Twice κυκλοφορούν το νέο single «Moonlight Sunrise»

Το δεύτερο αγγλόφωνο single των Twice.

Οι K-Pop superstars Twice παρουσιάζουν την πρώτη τους κυκλοφορία για το 2023.

Το «Moonlight Sunrise», το οποίο κυκλοφορεί από τις JYP Entertainment/Imperial/Republic Records, είναι το δεύτερο αγγλόφωνο single των Twice και διαδέχεται την τεράστια επιτυχία του πρώτου τους αγγλόφωνου single, με τίτλο «The Feels» το 2021.

Το «The Feels» ήταν το πρώτο τραγούδι στην καριέρα των Twice που έκανε είσοδο στο αμερικανικό Billboard Hot 100 (φτάνοντας στο Νο. 83)και ανέβασε το συγκρότημα στο Top 10 σε πολλά διαφορετικά charts. Το «The Feels» χάρισε επίσης στο συγκρότημα την πρώτη του χρυσή επιτυχία στις ΗΠΑ.

Το «Moonlight Sunrise», σε μουσική, στίχους και ενορχήστρωση των hitmakers της k-Pop earattack και Lee Woo Hyun, είναι ένας προπομπός του πολυαναμενόμενου δωδέκατου μίνι άλμπουμ των Twice, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχαν επίσης η Nina Ann Nelson και η Kaedi Dalley του γυναικείου a cappella συγκροτήματος Citizen Queen.

Το «Moonlight Sunrise», ένα pop τραγούδι με στοιχεία από τη μουσική του Miami bass, εξερευνά τα συναισθήματα και τον ενθουσιασμό του έρωτα, παράλληλα με τις ονειρικές και γοητευτικές εικόνες του μουσικού βίντεο που το συνοδεύει.

Το εννεαμελές συγκρότημα των Twice μπαίνει δυνατά στο νέο έτος, μετά από ένα εντυπωσιακό 2022 που ήταν γεμάτο ρεκόρ.

Πέρυσι, οι Twice ήταν το γυναικείο συγκρότημα της K-Pop με τα περισσότερα streams στο Spotify στις ΗΠΑ και, μόνο το 2022, συγκέντρωσαν σχεδόν 300 εκατομμύρια streams, ανεβάζοντας τα αθροιστικά streams τους στα 5,5 δισεκατομμύρια.

Οι Twice ήταν επίσης υποψήφιες σε τρεις σημαντικές μουσικές διοργανώσεις το 2022 και προτάθηκαν για το βραβείο του στα MTV Video Music Awards, για το βραβείο του Αγαπημένου K-Pop Καλλιτέχνη στα American Music Awards και για το βραβείο του Καλύτερου K-Pop Καλλιτέχνη στα MTV Europe Music Awards.

Οι Twice ξεκίνησαν το 2022 με την τέταρτη παγκόσμια περιοδεία τους, «Ⅲ», από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσαν συναυλίες σε πέντε πόλεις – Λος Άντζελες, Όκλαντ, Fort Worth, Ατλάντα και Νέα Υόρκη – αλλά και δύο συναυλίες τόσο στο Λος Άντζελες όσο και στη Νέα Υόρκη λόγω μεγάλης ζήτησης.

Και οι επτά συναυλίες έγιναν sold out μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη της πώλησης των εισιτηρίων και οι Twice έγινε το πρώτο γυναικείο συγκρότημα της K-Pop που έκανε sold out δύο περιοδείες στη Βόρεια Αμερική.

Μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία, οι Twice επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο για να δώσουν δύο συνεχόμενες, sold out συναυλίες στο Banc of California Stadium του Λος Άντζελες. Αυτές οι εμφανίσεις ήταν ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για τις Twice, οι οποίες έγιναν το πρώτο γυναικείο K-Pop συγκρότημα που εμφανίστηκε σε ένα στάδιο της Βόρειας Αμερικής.

Τον Αύγουστο του 2022, οι Twice κυκλοφόρησαν το 11ο EP τους, «Between 1&2». Το EP έκανε ντεμπούτο στο No. 3 του Billboard 200 και κατέχει το ρεκόρ για το άλμπουμ γυναικείου K-Pop συγκροτήματος με τις περισσότερες καθαρές πωλήσεις σε μια εβδομάδα στις ΗΠΑ και διεύρυνε ακόμα περισσότερο το ρεκόρ των Twice για το γυναικείο συγκρότημα της K-Pop με τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν κάνει ντεμπούτο στο Top 10 του chart.

Επιπλέον, οι πωλήσεις του μίνι άλμπουμ ανήλθαν σε 199.000 το 2022, εξασφαλίζοντας στις Twice το No. 6 στο ετήσει chart των Top CD Albums Sales για το 2022. Ήταν το μοναδικό γυναικείο συγκρότημα της K-Pop που κατάφερε να εμφανιστεί στο chart πέρυσι.

Το lead single του άλμπουμ, «Talk that Talk», κατέγραψε επίσης εξαιρετικές επιδόσεις, φτάνοντας στο Top 20 του Billboard Global 200 και στο Top 10 του chart Billboard Global Excl. US. Το «Talk that Talk» είναι μαζί το «The Feels» τα singles των Twice που έχουν ανέβει στην υψηλότερη θέση στο τελευταίο chart.