Το «The Outside» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Scaled and Icy» των Twenty One Pilots.

Οι Twenty One Pilots συναντούν στο νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «The Outside» εικόνες από το παρελθόν τους.

Το «The Outside» συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ των Twenty One Pilots, με τίτλο «Scaled and Icy», το οποίο κυκλοφόρησε από τις Fueled by Ramen και Elektra Records / Warner Music τον Μάιο του 2021.

Είναι το τέταρτο κομμάτι του «Scaled and Icy» που αποκτά εικόνα, μετά το lead single «Shy Away», το «Choker» και το «Saturday».

Στο music video για το «The Outside», διάρκειας σχεδόν επτά λεπτών, ο frontman Tyler Joseph ξεβράζεται σε μια κρύα παραλία, όπου τον βρίσκει ο ντράμερ Josh Dun.

Στη συνέχεια, οι Twenty One Pilots ξεκινούν την εξερεύνηση του μυστηριώδους νησιού στο οποίο βρίσκονται και κατά τη διάρκεια της διαδρομής, συναντούν εικόνες από προηγούμενα βίντεο των Twenty One Pilots, ενώ παράλληλα κάνουν μια αναφορά στην κόκκινη και κίτρινη χρωματική παλέτα των προηγούμενων άλμπουμ τους, «Blurryface» (2015) και «Trench» (2018), αντίστοιχα.

Κάποια στιγμή, ο Tyler Joseph και ο Josh Dun βρίσκονται σε μια σπηλιά γεμάτη με Neds, το αξιολάτρευτο εξωγήινο πλάσμα που είδαμε για πρώτη φορά στο μουσικό βίντεο του «Chlorine» από το άλμπουμ «Trench».

Επίσης, ο δράκος εμφανίστηκε και στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Saturday» των Twenty One Pilots που κυκλοφόρησε το 2021.

«Προηγουμένως, οι πιθανότητες έμοιαζαν ανυπέρβλητες. αλλά τώρα, ένας εξισορροπητής. όλα θα είναι στη θέση τους. όλα τα κομμάτια στο τραπέζι, έτοιμα για την τελική ώθηση», έγραψαν οι Twenty One Pilots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το μουσικό βίντεο του «The Outside».

«Αυτή είναι μια ιστορία για τους κύκλους, και την προσπάθεια να τους σπάσουμε. Για τη διάκριση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών επιθέσεων. Και για την ισορροπία. Την ισορροπία μεταξύ του να σωθείς από έναν φίλο, και του να σώσεις τον εαυτό σου», πρόσθεσαν.

Οι Twenty One Pilots τραγούδησαν ζωντανά το «The Outside» στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» τον Ιανουάριο. Δείτε την εμφάνισή τους εδώ.