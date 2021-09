Οι twenty one pilots και το Roblox ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία εικονική συναυλιακή εμπειρία

Το Roblox και η Warner Music Group ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή μιας πρωτοποριακής διαδραστικής εικονικής συναυλίας από τους twenty one pilots που θα βασίζεται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας του Roblox.

Η απόλυτα καθηλωτική εμφάνιση των twenty one pilots στην πλατφόρμα δημιουργίας παιχνιδιών Roblox θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου (02:00 του Σαββάτου 18/09 σε ώρα Ελλάδας).

Τα τραγούδια που θα παρουσιάσουν οι twenty one pilots κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους θα επιλεχθούν από το κοινό σε πραγματικό χρόνο, μέσα από τις αποστολές πριν τη συναυλία που θα περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο δημοφιλείς εμπειρίες του Roblox, οι οποίες θα διαθέτουν επίσης προσαρμοσμένες πύλες που θα μεταφέρουν τους χρήστες στο χώρο αναμονής για τη συναυλία, από προσαρμοσμένα εικονικά προϊόντα και πολλά άλλα.

«Οι twenty one pilots είναι μια μπάντα που έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα της υπολογίζοντας πώς να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο μακροχρόνιος Creative Director του συγκροτήματος, Mark Eshleman.

«Από το sold out της μικρής αίθουσας και τη μετακόμιση στο μεγάλο χώρο της διπλανής πόρτας, μέχρι τώρα την παρουσίαση μιας εικονικής εμπειρίας με το Roblox για εκατομμύρια χρήστες, ο στόχος ήταν πάντα ο ίδιος», συνέχισε.

«Η ομάδα του Roblox κατέβαλε προσπάθεια σε κάθε βήμα της διαδρομής να τιμήσει τους θαυμαστές του συγκροτήματος, την παράδοση και την ιστορία του, ώστε να διασφαλίσει ότι αυτή η εμπειρία ανταποκρίνεται σε αυτό που μπορεί να περιμένει ο κόσμος από μια συναυλία», τόνισε.

An unforgettable concert in the #metaverse—where YOU decide how the show unfolds. Get ready to witness the @TwentyOnePilots Concert Experience. Explore the venue now: https://t.co/ETA3irtfh4

Pre-show: 9/15 @ 4 PM PT

Concert: 9/17 @ 4 PM PT@tylerrjoseph and @joshuadun pic.twitter.com/ScAyVrKw9n

— Roblox (@Roblox) September 8, 2021