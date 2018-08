Η συναρπαστική περιπέτεια που εκτυλίχθηκε στα δύο προηγούμενα video clip των twenty one pilots, φτάνει στο τέλος της με το «Levitate».

Οι twenty one pilots κυκλοφορούν οπτικοποιημένο το νέο single «Levitate», το τρίτο κατά σειρά άκουσμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους.

Το «Trench» είναι η πέμπτη δισκογραφική δουλειά του διδύμου από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών και η κυκλοφορία του έχει οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου από τη Fueled by Ramen και τη Warner Music.

Οι twenty one pilots άνοιξαν αυτήν την καινούργια σελίδα παρουσιάζοντας το προηγούμενο διάστημα τα δύο νέα τραγούδια «Nico And The Niners» και «Jumpsuit».

Τα δύο singles ξεχώρισαν στις προτιμήσεις του κοινού από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 41 εκατομμύρια streams στο Spotify τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Το συναρπαστικό video clip του «Levitate» ολοκληρώνει ουσιαστικά μία οπτική τριλογία από το «Trench», καθότι αποτελεί σεναριακά συνέχεια όσων έχουν διαδραματιστεί στα αντίστοιχα μουσικά βίντεο του «Jumpsuit» και του «Nico And The Niners».

Σύμφωνα με την υπόθεση, οι twenty one pilots σχεδιάζουν να επαναστατήσουν εναντίον της τυραννίας στον πλασματικό κόσμο όπου εξελίσσονται τα γεγονότα.

Παρότι το video clip του «Levitate» ολοκληρώνεται με μία άγνωστη και μυστηριώδη φιγούρα ντυμένη στα κόκκινα, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά, ο Tyler Joseph και ο Josh Dun, τα δύο μέλη των twenty one pilots, πληροφόρησαν μέσω Twitter ότι αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της περιπετειώδους ιστορίας.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ξανά ο Andrew Donoho, στενός συνεργάτης του γκρουπ.

Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του «Levitate», οι twenty one pilots ανακοίνωσαν τους τίτλους των 14 τραγουδιών που θα περιέχει το «Trench»:

1. Jumpsuit

2. Levitate

3. Morph

4. My Blood

5. Chlorin

6. Smithereens

7. Neon Gravestones

8. The Hype

9. Nico and the Niners

10. Cut My Lip

11. Bandito

12. Pet Cheetah

13. Legend

14. Leave the City