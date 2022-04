Το «Twenty One Pilots Cinema Experience» έρχεται στους κινηματογράφους – Πού θα προβληθεί στην Ελλάδα

Το επικό κινηματογραφικό γεγονός των Twenty One Pilots θα προβληθεί και στην Ελλάδα.

Το «Twenty One Pilots Cinema Experience» θα προβληθεί παγκοσμίως στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Μαΐου μέσω της Trafalgar Releasing, ενώ επιπλέον προβολές θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες τοποθεσίες στις 22 Μαΐου.

Αυτό το επικό κινηματογραφικό γεγονός θα προσφέρει ένα εκτεταμένο μοντάζ από τη livestream συναυλία που έκαναν οι Twenty One Pilots το 2021 για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ τους, «Scaled And Icy», με ήχο και βίντεο remastered για τη μεγάλη οθόνη.

Αυτή η κινηματογραφική εμπειρία θα περιλαμβάνει περισσότερα από 20 λεπτά με υλικό που δεν έχει δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Με πρωταγωνιστές τον τραγουδιστή και κιθαρίστα των Twenty One Pilots, Tyler Joseph και τον ντράμερ Josh Dun, το «Twenty One Pilots Cinema Experience» προσφέρει μια ψυχεδελική εκδοχή του ζωντανού θεάτρου και των ζωντανών εμφανίσεων σε μαζική κλίμακα.

Αυτό το δυνατό και εκθαμβωτικό συναυλιακό γεγονός βυθίζει τους θεατές βαθιά στον εκλεκτικό κατάλογο και τη φαντασία των Twenty One Pilots, ενός από τα πιο δημιουργικά σχήματα της μουσικής, καθώς παρουσιάζουν το πρώτο τους νέο άλμπουμ μετά από τρία χρόνια.

To «Scaled And Icy» είναι προϊόν εικονικών συναντήσεων εξ αποστάσεως, στις οποίες οι Twenty One Pilots προσπαθούσαν να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους που είχε ανατραπεί μαζί με τα συναισθήματα που επικρατούσαν το 2020: άγχος, μοναξιά, πλήξη και αμφιβολία.

Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή τραγουδιών που προχωρούν μπροστά μέσα από τις αναποδιές και εστιάζουν στις δυνατότητες που αξίζει να θυμόμαστε.

Το «Scaled And Icy» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των Top Rock Albums και των Top Alternative Albums του Billboard, ενώ βρέθηκε στο Νο. 3 του Billboard 200, καταγράφοντας την καλύτερη εναρκτήρια εβδομάδα για ροκ άλμπουμ το 2021.

Τον Μάιο του 2021, οι Twenty One Pilots πραγματοποίησαν μια μοναδική livestream συναυλία για την κυκλοφορία του «Scaled And Icy», την οποία απόλαυσαν θαυμαστές από περισσότερες από 200 χώρες.

«Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι Twenty One Pilots έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς δυνάμεις της εναλλακτικής μουσικής στον κόσμο», δήλωσε ο Kymberli Frueh, Ανώτερος Αντιπρόεδρος (SVP) Προγραμματισμού και Εξαγορών Περιεχομένου της Trafalgar Releasing.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε αυτή την απίστευτα δημιουργική παράσταση στη μεγάλη οθόνη στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο για να ζήσουν μία συλλογική εμπειρία οι θαυμαστές τους», πρόσθεσε.

Για αγορά εισιτηρίων και τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες που συμμετέχουν στην προβολή μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.twentyonepilots.film.