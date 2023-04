Ο Tupac ξυλοκόπησε έναν κλέφτη ως ένδειξη αφοσίωσης στους Public Enemy

Ο Chuck D αποκάλυψε ότι ο Tupac είχε ξυλοκοπήσει έναν κλέφτη ως ένδειξη αφοσίωσης στους Public Enemy.

Κατά τη διάρκεια μίας πρόσφατης συνέντευξής του στο «Sway in the Morning», ο ράπερ των Public Enemy διηγήθηκε μία ιστορία από τη δεκαετία του 1990 σχετικά με τον Tupac, με το απόσπασμα της συζήτησης να διαδίδεται ευρύτατα στο Twitter αυτή την εβδομάδα.

Ο Chuck D ανέφερε ότι ο Tupac ήταν κατά κάποιο τρόπο μαθητευόμενος του rap συγκροτήματος Digital Underground.

Ο 62χρονος ράπερ πρόσθεσε ότι άλλη μία θρυλική μορφή της hip-hop, η Queen Latifah, «τον είχε συστήσει στους πρωτάρηδές της», καθώς και στον Tupac και στον Treach των Naughty By Nature.

Οι Digital Underground, από τους οποίους ο Tupac Shakur ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήταν ένα αμερικανικό εναλλακτικό hip-hop συγκρότημα από το Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Το δυναμικό των Digital Underground άλλαζε και εναλλασσόταν σε κάθε άλμπουμ και περιοδεία.

Στη συνέχεια, ο Chuck D θυμήθηκε μία «σύντομη ιστορία» για τον Tupac.

«Ήμασταν στο Oklahoma City μία φορά, και κάποιος πήγε και έκλεψε πράγματα από τα παρασκήνια», είπε.

«Βρήκαν τον τύπο και ο ‘Pac είπε ότι κάποιος του είπε ότι αυτός ήταν ο τύπος. Ο ‘Pac τον χτύπησε κατευθείαν στο κεφάλι εκείνον τον τύπο. Του είπα: “Ε, ‘Pac, δεν είναι τόσο σοβαρό, φίλε”, αλλά ο ‘Pac ήθελε να αποδείξει: “Ακούστε, εγώ είμαι εδώ για όλους σας!”», διηγήθηκε.

Ο αστέρας των Public Enemy μοιράζεται συχνά πολλές ιστορίες για τον Tupac.

Το 2014, ο Chuck D δημοσίευσε ένα γράμμα που του είχε γράψει ο αείμνηστος ράπερ από τη φυλακή το 1995. Ο Chuck D είχε στείλει πρώτος γράμμα στον Tupac για να του προτείνει να συμμετάσχει στο τραγούδι του «Da Struggle Continues».

«Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις πόσο πολύ σε σέβομαι και πόσο σε αγαπώ, οπότε το γράμμα σου σίγουρα ζέστανε την καρδιά μου», του έγραψε ο Tupac.

«Συγκινήθηκα επίσης από την πρόταση και την επίδειξη υποστήριξης που μου κάνατε. Δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητο. Ευχαριστώ!», πρόσθεσε.

Ο Tupac περιέγραφε επίσης λεπτομερώς στην επιστολή ότι, όταν έκανε περιοδεία μαζί με τον Chuck D, «έμαθε τόσα πολλά από αυτό που έκανε και πώς το έκανε» και σημείωσε ότι ο ράπερ των Public Enemy «έπαιξε σημαντικό ρόλο» στην καριέρα του.

Letter from PAC but you should've seen mine. pic.twitter.com/HRerXFe3mL

— Chuck D (@MrChuckD) June 22, 2014