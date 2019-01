Διαφημιστικό κόλπο βασισμένο στη δημοτικότητα του Tupac;

Αίσθηση έχει προκαλέσει ο ισχυρισμός του γιου του περιβόητου Suge Knight, συνιδρυτή της Death Row Records, ότι ο Tupac «είναι ζωντανός» και «ηχογραφεί νέα μουσική».

Ο Suge J. Knight υποστηρίζει ότι ο θρυλικός ράπερ ζει στη Μαλαισία, παρόλο που… δολοφονήθηκε στο Λας Βέγκας πριν 23 χρόνια, στις 13 Σεπτεμβρίου 1996, σε ηλικία 25 ετών.

«Έχω τον Pac στο στούντιο. Έρχεται νέα μουσική», είναι το μήνυμα σε μία φωτογραφία που δημοσίευσε ο Knight στο Instagram, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Δεν είναι αστείο.»

Σε άλλη μία ανάρτηση έγραψε: «Χρειάζομαι τον καλύτερο παραγωγό για να δουλέψει σε ένα project για τον Pac.»

Αφού δέχθηκε πυρά για τους παράξενους ισχυρισμούς του, ο Suge J. Knight ανέφερε στις «ιστορίες» του λογαριασμού του στο Instagram: «Πρώτα σε αποκαλούν τρελό και μετά σε αμφισβητούν. Στη συνέχεια ξεχνούν πώς σου συμπεριφέρονταν αρχικά».

Suge Knight's son said Tupac came back from MALAYSIA and working on new music pic.twitter.com/pDo8Dy4pdH — Ahmed/DaBaby Fan Account (@big_business_) January 21, 2019

Ο Knight προμήνυσε επίσης τη συνέχεια της επιτυχημένης δισκογραφικής εταιρείας Deat Row Records, που ίδρυσε ο πατέρας του μαζί με τους Dr. Dre και The D.O.C. το 1991.

Σημειωτέον, ο 53χρονος συνιδρυτής και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Death Row Records καταδικάστηκε πέρυσι σε 28 έτη φυλάκισης, εξαιτίας της πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και την εγκατάλειψη του θύματος, ύστερα από ένα διαπληκτισμό στα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας «Straight Outta Compton» των NWA.

Παρότι ο γιος του, ο Suge J. Knight, διαδίδει ο Tupac είναι ζωντανός, η δολοφονία του εμβληματικού ράπερ φέρεται να έχει εξιχνιασθεί μετά την ομολογία του Keefe D ότι ήταν συνεργός στην επίθεση.

Το φάκελο της υπόθεσης άνοιξε ξανά ένα ντοκιμαντέρ του Netflix με την ονομασία «Unsolved: The Murders Of Tupac and the Notorious B.I.G.».