Tupac: Σε δημοπρασία ακυκλοφόρητη μουσική και αδημοσίευτες φωτογραφίες του θρυλικού ράπερ

Ακούστε ένα απόσπασμα από μια ακυκλοφόρητη εκδοχή του «Letz Get It On (Ready 2 Rumble)» που συμπεριλαμβάνεται στα αρχεία της δημοπρασίας.

Ανέκδοτη μουσική και φωτογραφίες του Tupac Shakur βγήκαν σε δημοπρασία και η τιμή πώλησής τους προβλέπεται να αγγίξει ή ακόμα και να ξεπεράσει τα 1 εκατομμύριο δολάρια.

Τα αρχείο, αποθηκευμένα σε σκληρό δίσκο που ανήκε στον παλιό σωματοφύλακα και φίλο του Tupac, Frank Alexander, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει, δημοπρατούνται από τον οίκο Gotta Have Rock and Roll.

Σύμφωνα με την Gotta Have Rock and Roll, ο σκληρός δίσκος μεγέθους 83GB περιέχει ακυκλοφόρητο περιεχόμενο του Tupac, όπως μουσική, φωτογραφίες, βίντεο και νομικά έγγραφα. Ο οίκος προβλέπει ότι ο σκληρός δίσκος θα πωληθεί σε τιμή που ενδέχεται να ξεκινά από τα 600.000 δολάρια και να αγγίξει ακόμη και τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία του σκληρού δίσκου περιλαμβάνουν ένα clip 35 δευτερολέπτων από ένα τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε ποτέ, κάτι που είναι απίστευτα σπάνιο στην ιστορία των ηχογραφήσεων του Tupac, αναφέρεται στην περιγραφή της δημοπρασίας.

«Οι φωτογραφίες και τα βίντεο σας πηγαίνουν κατευθείαν στη ζωή του Tupac στα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και είναι μερικά από τα πιο προσωπικά αρχεία που υπάρχουν από εκείνον», σημειώνονται.

Κάθε αρχείο σε αυτό τον σκληρό σκληρό έχει επιλεγεί από τον ίδιο τον Frank Alexander, ο οποίος ήταν φυσικά μαζί με τον Tupac τη νύχτα που πέθανε και ήταν βασικός μάρτυρας στη δολοφονική επίθεση.

«Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να καταγράψουν καλύτερα τη ζωή του μεγαλύτερου αστέρα της rap», υπογραμμίζει η Gotta Have Rock and Roll.

Το εν λόγω ακυκλοφόρητο τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στον σκληρό δίσκο είναι μία σύντομη εκδοχή του «Letz Get It On (Ready 2 Rumble)», το οποίο παίχτηκε στον αγώνα του Mike Tyson εναντίον του Bruce Seldon, που παρακολούθησε ο Tupac πριν δολοφονηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 1996.

Το TMZ εξασφάλισε ένα απόσπασμα από το ακυκλοφόρητο τραγούδι του Tupac και μπορείτε να το ακούσετε το παρακάτω. Δείτε τη σελίδα της δημοπρασίας εδώ.