Ο Tupac αποκτά το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ

Ο Tupac δολοφονήθηκε το 1996 σε ηλικία 25 ετών.

Ο Tupac Shakur θα αποκτήσει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ, 27 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Το αστέρι του θρυλικού ράπερ θα τοποθετηθεί στον αριθμό 6212 της λεωφόρου Hollywood Blvd και τα αποκαλύπτηριά του θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια τελετής που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου.

«Ο Tupac Shakur ήταν ράπερ, ηθοποιός, ακτιβιστής, ποιητής και επαναστάτης», αναφέρει η Ana Martinez, παραγωγός του Hollywood Walk of Fame.

Διαφήμιση

«Αυτός ο εμβληματικός καλλιτέχνης συνέχισε να αποτελεί μέρος του zeitgeist για δεκαετίες μετά το θάνατό του και θα συνεχίσει να είναι μία σημαντική πολιτιστική προσωπικότητα για πολλά χρόνια ακόμη», τονίζει.

«Σίγουρα, ως ένας από τους ανθρώπους του Λος Άντζελες, το αστέρι του Tupac θα προστεθεί στη λίστα με τα αστέρια με τις περισσότερες επισκέψεις», προσθέτει.

Ενώ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ο Tupac Shakur πέρασε τα χρόνια της ζωής του στην Καλιφόρνια και χαίρει εκτίμησης ως ένας θρύλος της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ. Ο Tupac αποτελεί πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, όπως ο Kendrick Lamar, ο Eminem, ο J. Cole, ο Drake, ο Ed Sheeran, ο Justin Bieber και αμέτρητοι άλλοι.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Snoop Dogg λιποθύμησε βλέποντας τον Tupac στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονική επίθεση

Ο Tupac σπούδασε στη Σχολή Τεχνών της Βαλτιμόρης υποκριτική, ποίηση, τζαζ και μπαλέτο. Στην αρχή της καριέρας του, ο Shakur ήταν γνωστός ως MC New York πριν πάρει το ψευδώνυμο 2Pac κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο rap συγκρότημα Digital Underground.

Ως σόλο καλλιτέχνης, ο Tupac κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του «2Pacalypse Now» το 1991 από την Interscope Records. Ακολούθησαν άλλα τρία άλμπουμ πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 25 ετών το 1996 – με το «All Eyez On Me» και το «Me Against The World» να κυριαρχούν στην κορυφή των charts.

Μετά τον θάνατό του, κυκλοφόρησαν έξι ακόμη άλμπουμ του Tupac μέσω της Amaru Entertainment, της εταιρείας που δημιούργησε η μητέρα του Shakur, και της Interscope Records.

Τόσο το «All Eyez On Me» όσο και η συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Tupac έχουν γίνει διαμαντένια στις ΗΠΑ, έχοντας ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις.

Το 2017, ο Tupac Shakur έγινε ο πρώτος σόλο καλλιτέχνης του hip-hop που εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame. Ως ηθοποιός, ο Shakur πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως οι «Juice», «Poetic Justice», «Above The Rim», «Gridlock’d» και «Gang Related».

Τα αποκαλυπτήρια του αστεριού του Tupac στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ θα γίνουν από τον ραδιοφωνικό παραγωγό του Λος Άντζελες Big Boy.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο σκηνοθέτης Allen Hughes, ο οποίος σκηνοθέτησε τη σειρά ντοκιμαντέρ «Dear Mama» του Hulu, ο συγγραφέας Jamal Joseph και η αδελφή του Tupac, Sekyiwa «Set» Shakur, η οποία θα παραλάβει το αστέρι.