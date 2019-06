Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια για τη δολοφονία του Tupac.

Ένας πρώην ερευνητής του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες, o Gred Kading, ισχυρίζεται ότι ο εμβληματικός Tupac δολοφονήθηκε από έναν άνδρα που ονομαζόταν Orlando «Baby» Anderson.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην τηλεοπτική εκπομπή «Today Australia», ο Kading αποκάλυψε ότι ο Anderson, μέλος της συμμορίας South Compton Crip, πυροβόλησε τον 2Pac επειδή είχε γρονθοκοπηθεί από μέλη της ομάδας του ράπερ.

«Ο Anderson ήταν ο άντρας με τον οποίον ο Tupac έχει τσακωθεί νωρίτερα εκείνο το απόγευμα και εκείνος επέστρεψε και αντεπιτέθηκε στην ομάδα του», είπε ο πρώην ερευνητής. «Δεν υπάρχει πολύ μυστήριο πίσω από αυτούς τους φόνους, ακόμα κι αν τους περιβάλλει μία σειρά από θεωρίες συνωμοσίας», ανέφερε.

Το ημερολόγιο έγραφε 7 Σεπτεμβρίου 1996 όταν ο Tupac έχασε τη ζωή του σε ηλικία 25 ετών από σφαίρες αγνώστων.

Ο φερόμενος ως δράστης ήταν ανιψιός του Keffe D, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ήταν συνεργός στην αιματηρή επίθεση. «Εάν δεν ήταν έξω από το παράθυρο (του αυτοκινήτου), δεν θα τον είχαμε δει ποτέ», είχε πει ο Keffe D στην κάμερα της εκπομπής «Unsolved: The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G.»

Ο Orlando Anderson συνελήφθη για άσχετη υπόθεση ένα μήνα μετά την επίθεση στον Tupac, όμως δεν του καταλογίστηκε ποτέ η στυγερή δολοφονία του ράπερ. Ο Anderson έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή του Compton, το Μάιο του 1998.

Οι αποκαλύψεις για τις μυστηριώδεις συνθήκες της δολοφονίας συνέπεσαν με τη συμπλήρωση 48 ετών από τη γέννηση του Tupac, στις 16 Ιουνίου.