Ο Tupac απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ

Ο Tupac Shakur απέκτησε τελικά την Τετάρτη 7 Ιουνίου, 27 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό του, την απόλυτη τιμή του Χόλιγουντ: ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Η τελετή, με οικοδεσπότη τον ραδιοφωνικό παραγωγό Big Boy, απέτισε φόρο τιμής στα πολυάριθμα επιτεύγματα του αγαπημένου ράπερ της Δυτικής Ακτής, εντός και εκτός μουσικής.

«Αν και η καριέρα του διήρκεσε μόλις πέντε χρόνια, ο Tupac Shakur παραμένει ένας από τους πιο σύνθετους και παραγωγικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, με πάνω από 75 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως», δήλωσε ο Big Boy.

Στην τελετή μίλησαν μεταξύ άλλων ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur», Allen Hughes, η αδελφή του Tupac, Sekyiwa «Set» Shakur, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, Matt Fritch και ο συγγραφέας και πρώην μέλος των Μαύρων Πανθήρων, Jamal Joseph.

«Όταν μιλάμε για αυτή την παγκόσμια επιρροή, σκεφτόμαστε τον Tupac Amaru Shakur», τόνισε ο Joseph κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

«Και ναι, αυτή η επιδραστική περίοδος όπου ο κόσμος γνώριζε ποιος ήταν ο Tupac, ήταν μία περίοδος πέντε ή έξι ετών. Αλλά για όλους όσοι γνώριζαν τον Tupac, για όλους όσοι ήταν εδώ, γνωρίζαμε ότι ήταν αστέρι από τότε που ήταν μικρό παιδί».

Στην τελετή παρευρέθηκαν ακόμη ο Mike Epps, ο YG, ο ετεροθαλής αδελφός του Tupac και ράπερ Mopreme Shakur, ο Money-B και άλλοι.

Το αστέρι του Tupac είναι το 2.758ο αστέρι που κοσμεί τη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ. Ενώ το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ είχε ψηφίσει ομόφωνα να δοθεί ένα αστέρι στον Tupac το 2013, χρειάστηκε μία δεκαετία για να γίνει πραγματικότητα.

«Πόσο ταιριαστό είναι το γεγονός ότι τη χρονιά της 50ης επετείου του hip-hop το πιο υπερβατικό αστέρι της τέχνης τοποθετείται επιτέλους στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ;», ρώτησε ο Hughes το κοινό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Αν και γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη και την Ανατολική Ακτή, το όνομα του Tupac έγινε συνώνυμο της μουσικής του Λος Άντζελες και του hip-hop της Δυτικής Ακτής.

Επίσης, διέγραψε μία υποσχόμενη κινηματογραφική καριέρα, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το «Poetic Justice» και το «Above the Rim», αν και το αστέρι του στη Λεωφόρο της Δόξας αναγνωρίζει το έργο του ως ράπερ.

Ο Tupac εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame τον Απρίλιο του 2017. Το 2015, το Μουσείο των Grammy παρουσίασε την έκθεση «All Eyez on Me» και πρόσφατα, το 2022, το The Canvas @ L.A. Live φιλοξένησε την immersive εμπειρία «Wake Me When I’m Free», προς τιμήν του εκλιπόντος ράπερ, ποιητή, ηθοποιού και ακτιβιστή.

«Σήμερα, δεν τιμούμε απλώς ένα αστέρι στο πεζοδρόμιο, τιμούμε την ίδια την ουσία ενός ανθρώπου που ατρόμητα κυνήγησε τα όνειρά του και πάλεψε για να τα κάνει πραγματικότητα. Αυτή είναι η στιγμή του Tupac – το αποκορύφωμα ετών αφοσίωσης και πάθους», δήλωσε η αδελφή του, Sekyiwa.

«Ακόμα και πριν ο κόσμος αναγνωρίσει το όνομά του, ονειρευόταν ένα αστέρι στην εμβληματική Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ», τόνισε.

«Και σήμερα, τα αποκαλυπτήρια του αστεριού του Tupac όχι μόνο αποτίουν φόρο τιμής στη συμβολή του στη βιομηχανία του θεάματος, αλλά και μιλούν για τη διαρκή επίδρασή του, ακόμη και μετά από 25 χρόνια», συνέχισε.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο υπερήφανη για τον αδελφό μου που βλέπω το αστέρι του να λάμπει τώρα ακόμα πιο έντονα», είπε.

Ο Tupac Shakur πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου 1996, έξι ημέρες αφότου πυροβολήθηκε τέσσερις φορές στο στήθος κατά τη διάρκεια επίθεσης από άγνωστο δράση στο αυτοκίνητο που επέβαινε στο Λας Βέγκας.