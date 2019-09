Ο Shawn Mendes ολοκλήρωσε πανηγυρικά την περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική με μία μεγαλειώδη συναυλία στη γενέτειρά του, το Τορόντο του Καναδά.

Το βράδυ της Παρασκευής ο 21χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε στο Rogers Centers του Τορόντο μπροστά σε 55.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για την καριέρα του, στους οποίους επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις.

Η κυριότερη έκπληξη ήταν η εμφάνιση της Camila Cabello. Ο Mendes κάλεσε στη σκηνή τη σύντροφό του για να τραγουδήσουν μαζί την επιτυχία τους «Señorita». Το πάθος και ο ερωτισμός ξεχείλιζε στο ντουέτο τους, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα τρυφερό φιλί που ενθουσίασε το πλήθος.

Εκτός από τις προσωπικές επιτυχίες του, ο Shawn Mendes ερμήνευσε τραγούδια όπως το «I Want To Dance With Somebody» της Whitney Houston και το «Fix You» των Coldplay.

Στις καλύτερες στιγμές της βραδιάς συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση γάμου που έκανε ο προσωπικός γυμναστής του τραγουδιστή, ο Josh, στη σύντροφό του. Ο Mendes αφιέρωσε μάλιστα στο ερωτευμένο ζευγάρι το τραγούδι του «Fallin’ All In You».

Ο Shawn Mendes δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Alessia Cara, η οποία άνοιγε όλες τις συναυλίες του σε Ευρώπη, Αμερική και Καναδά, λέγοντας ότι είναι «το πιο απίστευτα έξυπνο, ταλαντούχο και στοργικό άτομο, που ανεβαίνει στη σκηνή κάθε βράδυ και τραντάζει τη σκηνή».

Η περιοδεία του αστέρα της pop θα συνεχιστεί σε Ασία, Ωκεανία και Λατινική Αμερική και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου με τρεις συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού.

Holy man @Camila_Cabello just jumped on stage with @ShawnMendes in Toronto to do #Senorita… I'm pretty sure they kissed. I have never heard a crowd so loud. #ShawnMendes pic.twitter.com/MDIwL0CZE1

— Tyler Carr (@TylerCarrFM) September 7, 2019