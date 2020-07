Ο Troye Sivan κυκλοφορεί το single «Easy» και αναγγέλλει νέο EP

Το δεύτερο τραγούδι του Troye Sivan για τη φετινή χρονιά.

Ο Troye Sivan μοιράζεται ένα νέο single με τον τίτλο «Easy» και ανακοινώνει την κυκλοφορία του καινούργιου EP «IN A DREAM».

Το EP θα περιέχει έξι τραγούδι και θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 21 Αυγούστου.

Το «Easy» αποτελεί το δεύτερο δείγμα του επερχόμενου project, από το οποίο έχουμε ήδη ακούσει το «Take Yourself Home», ένα τραγούδι που έγινε No. 1 trend στο Twitter όταν κυκλοφόρησε στις αρχές Απριλίου και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 76 εκατομμύρια streams.

Το νέο τραγούδι του Troye Sivan αφηγείται την ιστορία μιας ετοιμόρροπης σχέσης, όπου το ένα άτομο απάτησε το σύντροφό του λόγω της απόστασης που μεγαλώνει και προσπαθεί τώρα να σώσει τη σχέση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. ‘IN A DREAM’ EP, AUGUST 21, LINK IN BIO Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη troye sivan (@troyesivan) στις 15 Ιούλ, 2020 στις 7:10 πμ PDT

«Μια ιστορία που ξεδιπλώνεται, αυτή η μικρή συλλογή τραγουδιών εξερευνά μια συναισθηματική περίοδο με σκαμπανεβάσματα στη ζωή μου, όπου τα συναισθήματα και οι σκέψεις ήταν συγκλονιστικά καθαρά», εξηγεί ο 25χρονος καλλιτέχνης.

«Είναι δύσκολο να επανέλθω σε αυτά τα τραγούδια και τις στιγμές, αλλά είμαι υπερήφανος γι’ αυτή τη μουσική και ενθουσιασμένος που κυκλοφορεί», συμπληρώνει.

Ο Sivan ηχογράφησε πέντε από τα έξι τραγούδια του EP μαζί με τον παραγωγό Oscar Görres (The Weeknd, MARINA, Tove Lo) σε Στοκχόλμη και Λος Άντζελες, λίγο πριν ο πλανήτης μπει σε καραντίνα.

Το single «Easy» συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Troye Sivan.