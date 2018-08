Το δικό του μανιφέστο για την αγάπη, τον έρωτα και τις σχέσεις καταθέτει ο Troye Sivan μέσα από 10 dance-pop δημιουργίες.

Ο Troye Sivan μοιράζεται το νέο άλμπουμ «Bloom», το οποίο κυκλοφορεί από την EMI Music Australia / Universal Music.

Το «Bloom» έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά το ολοκληρωμένο ντεμπούτο του 23χρονος τραγουδιστής με το χρυσό «Blue Neighbourhood», το οποίο συγκέντρωσε άριστες κριτικές και ανέβηκε στην κορυφή του iTunes σε 66 χώρες.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Troye Sivan έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η αυστραλιανή «Herald Sun» έχει επαινέσει τη φωνή του, αποκαλώντας την «ατρόμητη και έντιμη με έναν τρόπο που οι περισσότεροι pop stars δεν είναι», οι αμερικανικοί «New York Times» τον έχουν χαρακτηρίσει «πρότυπο για τον αυριανό παγκόσμιο pop star».

Ο Troye Sivan ποζάρει με γυρισμένη την πλάτη στο εξώφυλλο του «Bloom».

Αντικρίζοντας αυτήν την εικόνα, με την ασπρόμαυρη αισθητική και το χτένισμα του τραγουδιστή, αμέσως έρχεται στο νου ότι θα μπορούσε να ήταν πίσω όψη από κάποια φωτογράφηση ενός νεαρότερου David Bowie.

Το «Bloom» είχε προμηνύσει ο μισός δίσκος, δηλαδή πέντε από τα δέκα τραγούδια του:

Το απελευθερωτικό «My My My!» , το συναισθηματικό «The Good Side», το ατμοσφαιρικό «Bloom», με video clip που έφερε αναμνήσεις από τον David Bowie και τον Boy George, την ατόφια ερωτική μπαλάντα «Animal» και το ηλεκτρισμένο ντουέτο με την Ariana Grande στο «Dance To This», που βρίσκει χώρο στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Γεννημένος στη Νότια Αφρική, μεγαλωμένος στην Αυστραλία και εγκατεστημένος πλέον στο Λος Άντζελες, ο Troye Sivan παρουσιάζει στο «Bloom» το δικό του μανιφέστο για την αγάπη, τον έρωτα και τις σχέσεις και το αναδεικνύει μέσα από dance-pop μελωδίες.

«Η μουσική ήταν πάντα ιδιαίτερα προσωπική, καθαρτική και θεραπευτική», σχολιάζει ο Sivan. «Αυτός είναι ο πιο δυναμικός τρόπος να μιλήσεις σε ένα κοινό: Να είσαι απλά αληθινός μαζί του.»