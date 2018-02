Ο Troye Sivan ηχογράφησε ένα τραγούδι μαζί με την Ariana Grande!

Ο 22χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε στο βρετανικό «BBC Radio 1″ και στον Nick Grimshaw ότι έχει γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι για τον επόμενο ολοκληρωμένο δίσκο του που αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός της φετινής χρονιάς.

«Δεν ήταν μία προγραμματισμένη ανακοίνωση, αλλά είμαι τόσο ενθουσιασμένος», είπε. «Ακούγεται ακριβώς όπως θα το ονειρευόμουν», ισχυρίζεται για το αναπάντεχο ντουέτο που επιφυλάσσει.

Αμέσως μετά, ο Troye Sivan επιβεβαίωσε τις φήμες και μία δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

«Ναι! Οι φήμες είναι αληθινές! Η Ariana Grande είναι η δική μου pop βασίλισσα και δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να ακούσετε το τραγούδι μας», έγραψε σκορπώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους.

Yes!!! The rumours are trumours!! @arianagrande is my pop queen and i can’t wait for you guys to hear our song🌹❤️💓

— troye sivan (@troyesivan) February 23, 2018