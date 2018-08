Ένα «διαχρονικό ερωτικό τραγούδι» μοιράζεται ο Troye Sivan.

Ο Troye Sivan δε σταματά να μας εκπλήσσει ενόψει της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ του και στο νέο δείγμα που προτείνει αλλάζει διάθεση, επιλέγοντας μία ατμοσφαιρική ερωτική μπαλάντα.

Ο 23χρονος τραγουδιστής που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, μεγάλωσε στην Αυστραλία και τώρα ζει στο Λος Άντζελες, κυκλοφορεί στις 31 Αυγούστου τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά του, μέσω της Capitol Records / Universal Music.

Το «Bloom» έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά το ολοκληρωμένο ντεμπούτο του Troye Sivan με το χρυσό «Blue Neighbourhood» και ήδη έχει συστήσει τέσσερα από τα τραγούδια του:

Το απελευθερωτικό «My My My!» που βρήκε χώρο στα ελληνικά ραδιόφωνα, το συναισθηματικό «The Good Side» και το ατμοσφαιρικό «Bloom», με video clip που έφερε αναμνήσεις από τον David Bowie και τον Boy George, και το ηλεκτρισμένο ντουέτο με την Ariana Grande στο «Dance To This».

Το πέμπτο single του «Bloom» με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή ονομάζεται «Animal» και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την προσμονή για την κυκλοφορία του άλμπουμ. Πρόκειται για ένα «επικό, διαχρονικό ερωτικό τραγούδι», σύμφωνα με τον τραγουδιστή.

Με εμφανείς επιρροές από τη δεκαετία του 1980, ο Troye Sivan δε φοβάται να εκθέσει τα τρωτά σημεία του στο «Animal», το οποίο έχει κυριευτεί από τα ατόφια ερωτικά συναισθήματα για το σύντροφό του, τον Jacob Bixenman.

Σε κάθε νέα γεύση, η υπόθεση «Bloom» γίνεται ολοένα και πιο συναρπαστική. Ανυπομονούμε για τις 31 Αυγούστου, όπου θα ακούσουμε όλα όσα μας επιφυλάσσει ο Troye Sivan, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα «πρότυπο για τον αυριανό παγκόσμιο pop star» από τους «New York Times».