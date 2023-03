Τρίτος νεκρός από τη μοιραία συναυλία της GloRilla στη Νέα Υόρκη – Ανακλήθηκε η άδεια του χώρου

Και τρίτο άτομο υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν το πλήθος άρχισε να τρέχει πανικόβλητο προς τις εξόδους σε συναυλία της ράπερ GloRilla στο Main Street Armory στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης το βράδυ της Κυριακής 5 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το νεότερο ρεπορτάζ του WHAM, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η 35χρονη Aisha Stephens, κάτοικος των Συρακουσών της Νέας Υόρκης, πέθανε το βράδυ της Τετάρτης 8 Μαρτίου.

Η Stephens είναι το τρίτο θύμα της μοιραίας συναυλίας της GloRilla στο Main Street Armory μετά την 33χρονη Rhondesia Belton, η οποία άφησε την τελευταία πνοή της την ημέρα της τραγωδίας και την 35χρονη Brandy Miller, η οποία πέθανε στις 6 Μαρτίου.

Διαφήμιση

Επτά άλλοι θεατές νοσηλεύτηκαν με τραύματα που δεν αποτελούσαν κίνδυνο για τη ζωή τους. Η αστυνομία του Ρότσεστερ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Stephens ήταν «το τελευταίο θύμα που παρέμενε στο νοσοκομείο».

Το Rolling Stone αναφέρει τώρα ότι αφού οι ιδιοκτήτες του Main Street Armory, όπου πραγματοποιήθηκε η συναυλία, δεν προσήλθαν έπειτα από κλήση στο τμήμα χορήγησης αδειών του αστυνομικού τμήματος του Ρότσεστερ, οι αρχές ανακάλεσαν αμέσως την άδεια λειτουργίας του χώρου ψυχαγωγίας και θα σταματήσουν την ανανέωσή της.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ρότσεστερ, David Smith, δήλωσε στον Τύπο: «Είναι ένα βήμα που μπορούμε να κάνουμε άμεσα για να διασφαλίσουμε ότι τα γεγονότα της νύχτας της Κυριακής δεν θα επαναληφθούν».

«Η ουσία είναι ότι χάθηκαν ζωές και πρέπει να λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθούν ζωές στο μέλλον, αν αυτό ήταν πράγματι κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί», σημείωσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πολλοί άνθρωποι ποδοποτήθηκαν όταν άρχισαν να ορμούν πανικόβλητο προς τις εξόδους μόλις τελείωσε η συναυλία της GloRilla, πιθανότατα εξαιτίας των ψευδών πληροφοριών ότι κάποιος θεατής είχε πυροβοληθεί ή είχε δεχθεί επίθεση μέσα στον κεντρικό χώρο του Main Street Armory.

Οι αστυνομικοί που διεξάγουν τις έρευνες δήλωσαν διευκρίνισαν στη συνέχεια ότι «δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί» και ότι κανένα από τα τραύματα των θυμάτων δεν συνάδει με τραύματα από πυροβολισμούς.

«Πρόκειται για μια τραγωδία τεραστίων διαστάσεων», δήλωσε ο δήμαρχος του Ρότσεστερ, Malik Evans, σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε τη Δευτέρα.

«Είναι κάτι για το οποίο ανησυχούμε όλοι όσοι αγαπάμε τις συναυλίες. Όταν πηγαίνεις σε μια συναυλία δεν περιμένεις να σε ποδοπατήσουν. Οι αγαπημένοι σου περιμένουν να γυρίσεις σπίτι και να μιλήσεις για την εμπειρία που έζησες σε αυτή τη μεγάλη συναυλία», ανέφερε.

Η GloRilla εξέφρασε μέσω Twitter τη θλίψη της για την τραγωδία που σημειώθηκε στη συναυλία της στο Ρότσετσερ, την τέταρτη πολυπληθέστερη πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

«Είμαι συντετριμμένη και καταρρακωμένη για τους τραγικούς θανάτους που συνέβησαν μετά τη συναυλία της Κυριακής. Οι θαυμαστές μου σημαίνουν τα πάντα για εμένα. Προσεύχομαι για τις οικογένειές τους και για ταχεία ανάρρωση όλων όσων επλήγησαν», έγραψε η 23χρονη ράπερ.

I am devastated & heartbroken over the tragic deaths that happened after Sunday’s show. My fans mean the world to me 😢praying for their families & for a speedy recovery of everyone affected 🙏🏽

— GloRilla 🦍 (@GloTheofficial) March 7, 2023