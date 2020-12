Ο Tricky των Massive Attack για δύο βραδιές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ένας αμετανόητος αντικομφορμιστής επιστρέφει στην Ελλάδα για να εμφανιστεί μπροστά σε ένα κοινό που τον έχει αγαπήσει πολύ.

Ο θρυλικός Tricky έρχεται στη χώρα μας για δύο βραδιές αντάξιες της ασυμβίβαστης ιδιοφυίας του.

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 θα βρίσκεται στο «Fix Factory of Sound» στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στο «Fuzz Live Music Club» στην Αθήνα, έχοντας κυκλοφορήσει ένα εξαιρετικό νέο άλμπουμ («Fall To Pieces» / Ιούνιος 2020) και μια συγκλονιστική αυτοβιογραφία («Hell Is Round The Corner») μέσα στη χρονιά που μας αποχαιρετά.

Γεννημένος στο Μπρίστολ, ο Adrian Thaws, γνωστός σε όλους μας ως Tricky, ξεκίνησε τη μουσική του πορεία στα τέλη της δεκαετίας του ’80, μέσα από τη, διάσημη πλέον, κολεκτίβα The Wild Bunch η οποία οδήγησε στη δημιουργία των τεράστιων Massive Attack και του ρεύματος που ονομάστηκε trip-hop.

Το 1995, κυκλοφόρησε το αριστουργηματικό ντεμπούτο του, «Maxinquaye», το οποίο μνημονεύεται ακόμα ως ένα από τα κορυφαία albums των ‘90s, βάζοντας τις βάσεις για μία σπουδαία προσωπική καριέρα που ήδη διανύει την τρίτη δεκαετία της.

Τόσο μέσα από τις μεγαλειώδεις συνεργασίες του, από τους Massive Attack και τους Gravediggaz μέχρι την PJ Harvey και τη Bjork, όσο και κυρίως με εθιστικά και περιπετειώδη albums, όπως τα «Pre-Millennium Tension», «Ununiform», «False Idols», «Blowback», o Tricky έχτισε ένα ολότελα δικό του κλειστοφοβικό και συναρπαστικό σύμπαν που γοήτευσε κοινό και κριτικούς με μοναδικό τρόπο.

Ο 14ος δίσκος του Tricky, το «Fall To Pieces», κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ηχογραφήθηκε στο Βερολίνο, στα τέλη του 2019, εν μέσω μιας ιδιαίτερα σκοτεινής περιόδου στη ζωή του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, μετά από μία βαρύτατη προσωπική απώλεια.

Ο Τricky μετέτρεψε τον πόνο σε δημιουργική δύναμη, βρίσκοντας διέξοδο στη μουσική του. Με μια σειρά από πολύ ιδιαίτερα και εσωτερικά τραγούδια, με την Πολωνή Marta Zlakowska στα φωνητικά, παρασύρει τον ακροατή ακόμα πιο βαθιά στο μοναδικό ήχο που μόνος αυτός μπορεί να δημιουργήσει.

Παράλληλα, έγραψε και κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία «Hell Is Round The Corner», ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την καρδιά του, σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο Andrew Perry.

Σίγουρα, όλη αυτή η δημιουργική φρενίτιδα, που θα οδηγήσει και στην επερχόμενη ευρωπαϊκή περιοδεία, αποτέλεσε μία διαφυγή για τον ίδιο, όμως ταυτόχρονα ήταν και μία περίοδος ενδοσκόπησης και επανεκτίμησης

Έπρεπε να θέσει στον εαυτό του το ερώτημα: «Δίνω τη μάχη ή καταλήγω στο βυθό μαζί με το πλοίο;» και κατέληξε πως «αυτή τη στιγμή, είμαι έτοιμος να παλέψω. Και αισθάνομαι, πραγματικά, καλά».

Αλλόκοτος για πολλούς, ιδιοφυής για ακόμα περισσότερους, μοναδικός για όλους, ο Tricky είναι ένας δημιουργός που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική των τελευταίων τριών δεκαετιών. Ένας αμετανόητος αντικομφορμιστής που επιστρέφει στην Ελλάδα για να εμφανιστεί μπροστά σε ένα κοινό που τον έχει αγαπήσει πολύ, χαρίζοντάς του αρκετές sold-out συναυλίες στη χώρα μας.

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 10:00, προς 20 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Διάθεση Εισιτήριων

Online: viva.gr, fuzzclub.gr, fixfactoryofsound.gr

Tηλεφωνικά: 11876