Ο Trentemøller ζωντανά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

O λατρεμένος του ελληνικού κοινού Trentemøller είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ποιοτικής ηλεκτρονικής μουσικής των τελευταίων είκοσι ετών.

Ο Trentemøller θα εμφανιστεί ζωντανά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο.

O λατρεμένος του ελληνικού κοινού Trentemøller, ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ποιοτικής ηλεκτρονικής (και όχι μόνο) μουσικής των τελευταίων είκοσι ετών, θα βρεθεί στην Ελλάδα τον Οκτώβριο για δύο μοναδικά live shows μαζί με την μπάντα του.

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στο «Principal Club Theater» στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στο «Gagarin 205» στην Αθήνα.

Διαφήμιση

Δεν υπάρχουν πολλοί στον κόσμο που να μπορούν να γράφουν εκπληκτικά τραγούδια όπως τα «Moan», «Miss You», «Take Me To Into Your Skin», «The Very Last Resort» ή να κάνουν ένα remix όπως αυτό στο «What Else Is There» των Röyksopp.

Ο Trentemøller έχει αυτή τη σπάνια ικανότητα να δημιουργεί αισθήσεις μέσα από τη μουσική του. Τα τραγούδια του δεν τα ακους απλά: με τις δραματικές κορυφώσεις, τη μελαγχολία, τη σπάνια ευφορία, τις τόσες αντιθέσεις τους, τα ζεις σαν μια ταινία.

Δεν είναι τυχαίες, άλλωστε, οι συνεργασίες του με κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως ο Pedro Almodovar και ο Oliver Stone. Τα τραγούδια του είναι τόσο ιδιαίτερα, ώστε από την πρώτη ακρόαση, σου καρφώνονται στο μυαλό και παραμένουν εκεί για πολλά χρόνια.

Το ίδιο και οι ζωντανές εμφανίσεις του. Όποιος έχει παρακολουθήσει συναυλία του Trentemøller, σίγουρα θα ξαναβρεθεί σε συναυλία του κορυφαίου Δανού δημιουργού. Διότι θα θέλει να ξαναζήσει την ενέργεια που παράγουν τα live shows του, με την ολοκληρωμένη μπάντα του να προσθέτει «αναλογικό» όγκο στον – έτσι και αλλιώς – μεγάλο ήχο των συνθέσεών του.

Παράλληλα το πολυσυζητημένο light show (του κορυφαίου Leroy Bennett) προσθέτει κινηματογραφικές διαστάσεις στην εμπειρία.

Στις δύο συναυλίες του στη χώρα μας τον φετινό Οκτώβριο, ο Trentemøller θα μας παρουσιάσει το νέο, εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show του, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του, καθώς και υλικό από τον πιο πρόσφατο δίσκο του «Memoria».

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Θεσσαλονίκη: 28 ευρώ (early bird), 30 ευρώ, 32 ευρώ

Αθήνα: 29 ευρώ (early bird), 31 ευρώ, 34 ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπόλοιπο δίκτυο της Viva.

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.