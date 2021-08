Ο Trent Reznor μιλά για την παραγωγή του νέου άλμπουμ της Halsey

«Εντελώς απροσδόκητη», χαρακτηρίζει ο Trent Reznor τη συνεργασία του με τη Halsey.

Από όλα τα πολλά διαφορετικά και παράταιρα μεταξύ τους μουσικά εγχειρήματα που έχει αναλάβει ο Trent Reznor, η παραγωγή ενός άλμπουμ της Halsey είναι ίσως αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη.

Όπως λέει ο frontman των Nine Inch Nails στο «Entertainment Weekly», μιλώντας στον συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Danny Elfman, ένιωσε το ίδιο.

«Ήταν εντελώς απροσδόκητο», λέει. «“Θα σε ενδιέφερε να δουλέψεις σε αυτό το άλμπουμ που δεν ήταν κάτι που είχες σχεδιάσει ή έστω σκεφτεί;”», τον ρώτησε η Halsey. «Και με έπιασε στη στιγμή, όπου είπα: “Άσε με να ακούσω τι εννοείς”», περιγράφει.

«Προς έκπληξή μου, πραγματικά διασκέδασα γράφοντας υλικό σε μια μορφή που δεν είχα σκεφτεί ποτέ πριν. Διαπίστωσα ότι ήμουν ενθουσιασμένος. Ήθελα να σηκωθώ ακόμα νωρίτερα για να αρχίσω να δουλεύω πάνω στο άλμπουμ», συνεχίζει.

Ο Trent Reznor έκανε την παραγωγή του νέου άλμπουμ της Halsey, το οποίο φέρει τον τίτλο «If I Can’t Have Love, I Want Power», μαζί με τον συνάδελφό του στο συγκρότημα των Nine Inch Nails και συνεργάτη του στη δημιουργία μουσικής, τον Atticus Ross.

Αυτό που κέντρισε τον Reznor στην ιδέα της Halsey και τον έπεισε να αποδεχθεί την πρότασή της να αναλάβει την παραγωγή του άλμπουμ ήταν το πόσο γνήσιο φαινόταν καλλιτεχνικά.

«Είπα: “Λοιπόν, δεν έχω σκεφτεί όλες τις επιπτώσεις του τι σημαίνει για την καριέρα μου ή για τους ανθρώπους μου ή για τους ανθρώπους της Halsey ή για το πώς χαλάω τον εαυτό μου, αλλά είναι συναρπαστικό για εμένα ως καλλιτέχνη για τους σωστούς λόγους”», εξήγησε.

«Δεν έγινε για ένα τρόπαιο ή μια επιταγή ή οτιδήποτε άλλο. Το τελικό συμπέρασμα της δουλειάς σε αυτόν το δίσκο της Halsey είναι ότι ο Atticus και εγώ ξεκινήσαμε με μια καθορισμένη αντίληψη για το τι νομίζαμε ότι κάναμε και βγήκαμε από το άλλο άκρο συνειδητοποιώντας ότι δεν τα ξέρουμε όλα», πρόσθεσε.

Πάντως η κύρια ανησυχία του Trent Reznor για το άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey είναι η άποψη του κόσμο και ελπίζει ότι οι ακροατές «δεν θα σκεφτούν ότι είναι “μάπα”».

«Ίσως το παράκανα λίγο παραπάνω», λέει.

Το νέο άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey κυκλοφορεί στις 27 Αυγούστου, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο τραγούδι που να δίνει μία πρόγευση από το έργο του Trent Reznor και του Atticus Ross.